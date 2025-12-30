„Žalgirio“ ir „Hapoel“ kova – kurie varžovų žaidėjai yra ryškiausi?

Kaip pasakoja laidos vedėja Asta Žukaitė-Nalivaikienė, pats Tadas savo karjerą pradėjo būdamas vos devyniolikos. O šiandien jis yra tas, kurio rankose bene visi ryškiausi Lietuvos krepšinio talentai.
„Sužinosime, kiek dėmesio jis skiria jauniesiems talentams ir kuo darbas su jais skiriasi nuo darbo su jau ryškiomis žvaigždėmis. Taip pat pakalbėsime ir apie Ąžuolą Tubelį, jo perspektyvas ir psichologinį spaudimą, kurį jis patiria iš šalies“, – pasakojo Asta.
O iškart po laidos – „Žalgirio“ kova prieš „Hapoel“ komandą, kurią daugelis jau dabar vadina viena iš būsimų finalo ketverto ekipų.
„Tai – labai stabili ir iš principo dominuojanti komanda šiame Eurolygos sezone. „Žalgiris“ šiandien pasitinka TOP kalibro varžovą“, – sakė A. Žukaitė-Nalivaikienė.
Rungtynės įvyks Tel Avive, „Maccabi“ arenoje.
„Iki šiol komanda žaidė Bulgarijoje, vienas mačas vyko Jeruzalėje. O šis mačas bus ypatingas tuo, kad vyks Tel Avive, komandą palaikant 10 tūkstančių žmonių“, – atkreipė dėmesį žurnalistė.
Kalbėdama apie ryškiausius varžovų žaidėjus, A. Žukaitė-Nalivaikienė išskiria ne tik Vasilije Micičių, bet ir naująją „Hapoel“ žvaigždę – Elijah Bryantą: „Jau dabar kalbama, kad būtent jam, matyt, atiteks viso šio Eurolygos sezono MVP titulas.“
Susidūrus su sunkesne atkarpa, pokyčių netrūksta ir „Žalgiryje“. A. Žukaitės-Nalivaikienės teigimu, pokyčiai žaidimo strategijoje jau matyti.
„Tai parodė „Žalgirio“ ir „Ryto“ rungtynės – panašu, kad Sylvainas Francisco nežais vienu metu su Williamsu-Gossu. Pasižiūrėsime, kaip tai atrodys rungtynėse su „Hapoel“, – sakė ji.
Interviu su T. Bulotu laidoje „GoŽalgiris“ stebėkite šiandien nuo 20.30 val., o iškart po to – „Žalgirio“ kova prieš „Hapoel“.
