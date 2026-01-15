Prieš „Žalgirio“ dvikovą su „Maccabi“ – išskirtinės Mindaugo Kvedaro istorijos

„Tokio pašnekovo dar neturėjome. Tiesą sakant, manau, kad ir Lietuvos žiniasklaidoje seniai nebuvo tokio pokalbio, kurio metu būtų papasakota tiek daug iki šiol negirdėtų istorijų apie Kauno „Žalgirį“, – intrigavo Asta.
Anot laidos vedėjos, M. Kvedaras per beveik 20 metų trunkančią savo karjerą interviu beveik nėra davęs.
„Jo darbas dažnai yra nematomas, bet būtent jis yra tas žmogus, kuriam žaidėjai, nutikus kokiai situacijai ar nelaimei, skambina pirmiausia“, – sakė žurnalistė.
Šio vakaro laidos žiūrovai išgirs daug konkrečių istorijų, kurios nustebins ne vieną. Nuostabą istorijos sukėlė ir pačiai laidos vedėjai Astai.
„Tai bus istorijos dar nuo legendinių Kauno sporto halės laikų. O pasakojant Mindaugui, daug kas skambės netgi kaip anekdotai. Nuo to, kaip žmonės patekdavo į rungtynes ir kokie būdavo VIP svečiai iki to, kaip jie būdavo čia kviečiami. To klausantis supranti, kokiais kitokiais laikais mes dabar gyvename, ir kaip stipriai pasikeitė mūsų pasaulis“, – pridėjo laidos vedėja.
Sužinosime, kokiais lėktuvais anuomet „Žalgiris“ skraidydavo į rungtynes ir kaip elgdavosi legionieriai Romanovo laikais. Žinoma, išgirsime ir apie tai, kas krepšininkams nutinka šiais laikais – nuo Edgaro Ulanovo iki Sylvaino Francisco. Beje, paaiškės, kad visi juokingiausi įvykiai dažniausiai atsitinka komandos kelionėse.
„Tokių pokalbių būna labai retai. Mūsų krepšinio fanai yra labai reiklūs, tačiau šįkart galiu pasakyti, kad beveik visi išgirs kažką, ko dar niekuomet nėra girdėję apie Kauno „Žalgirį“, – sakė Asta.
Interviu su M. Kvedaru laidoje „GoŽalgiris“ stebėkite šiandien nuo 20.30 val., o iškart po to – „Žalgirio“ kova prieš „Maccabi“.
