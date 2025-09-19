LKL: kaip „Žalgiris“ pasiruošęs rungtynėms?

„Žalgiris“ sezoną pradeda permainomis. Vienas reikšmingiausių pokyčių – naujas treneris. Nuo birželio mėnesio komandai vadovauja Tomas Masiulis. Prie trenerių štabo prisijungė ir Mantas Šernius kaip treneris asistentas. Žaidėjai taip pat keitėsi. Prie komandos prisijungė Nigelas Williamsas–Gossas, Maodo Lo, Dustinas Sleva, Mosesas Wrightas bei Ąžuolas Tubelis. Didžioji dalis naujų žaidėjų buvo pristatyti vasaros pradžioje, todėl gerbėjai jau galėjo susipažinti su naujais veidais.
„N. Williamsas–Gossas buvo vienas tų pirkinių, kuris ne vienerius metus stebėtas „Žalgirio“ vadovybės, ir buvo paskelbtas pirmasis. Aišku, M. Wrightas galingas rotacijoj aukštaūgių grandyje, kuris duoda naujų vėjų, galimybių „Žalgiriui“ žaisti būtent priekinėje linijoje. M. Lo iš tikrųjų yra super solidus papildymas. D. Sleva Eurolygoje dar nežaidęs žaidėjas, bet iš šono teko stebėti, kad lipa ant kiekvieno kamuolio, ir tikrai nepasimes aikštelėje. Būtent jo kovingumas ir gerosios savybės, kurias tikrai ne kiekvienas žaidėjas turi, nes jų paprasčiausiai negali išsiugdyti. Čia arba tu tai turi, arba tiesiog neturi. Visi šitie naujokai, manau, leido „Žalgiriui“ pastiprinti tas vietas, kuriose, matyt, reikėjo to pastiprinimo po praėjusio sezono. Atrodo, kad „Žalgirio“ sudėtis po praėjusio sezono žengia į priekį“, – apie komandos pokyčius pasakojo „Žalgiris TV“ laidų vedėjas, sporto komentatorius Rytis Kazlauskas.
Šeštadienį komanda pradeda LKL sezoną ir rungtyniaus su Jonavos „CBet“ klubu. Komentatoriaus teigimu, oficialios pirmosios rungtynės nebus treniruočių pobūdžio, bet bus skirtos integruoti žaidėjus į sistemą, mokytis. „Aš įsivaizduoju, kad gali būti ir sunkesnių atkarpų, bet puikiai suprantam, kad „Žalgiris“ eis laimėt. Trenerių štabas ruošiasi rungtynėms ir jų neprašoko, dairosi ne tik į Eurolygą. Klausimas, ar pavyks pasiekti kokybę, bet šitą matysim rungtynių eigoje“, – įžvalgomis apie pirmąsias rungtynes dalijosi R. Kazlauskas.
Šį sezoną komandai vadovauja T. Masiulis. Pasak R. Kazlausko, lietuvis treneris daugiau supranta vidinių dalykų, vietines nuotaikas, lūkesčius. „T. Masiulis supranta absoliučiai kiekvieną dalyką, kuris svarbus sirgaliams, kaip užvesti komandą paskutinėmis lemiamomis akimirkomis. Su šiuo dideliu pasiruošimu, kruopštumu, kurį turi T. Masiulis, jis turi viską, kad įrodytų, jog yra aukšto lygio Eurolygos treneris. Aišku, nebus lengva. Svarbiausia kantrybė ir nepradėti T. Masiulio skalpuoti po kelių pralaimėjimų. Taip pat ir kelti didelių lūkesčių po kelių pergalių“, – gerąsias trenerio savybes bei lūkesčius įvardijo R. Kazlauskas.
Naujo sezono laukia ne tik pati komanda, bet ir sirgaliai, kauniečiai. Džiaugsmo apie komandoje įvykusius pokyčius neslepia krepšinio entuziastas Andrius Kamarauskas. „Šių metų „Žalgiris“ labai pasikeitęs, įsigyti geresni puolėjai ir centras, kurie tikrai turėtų atnešti daugiau naudos negu pernykščiai. Be abejonės manau, kad „Žalgiris“ laimės LKL ir KMT (Karaliaus Mindaugo taurės) titulus be didesnio pasipriešinimo, nebent „Rytas“ nustebins. Manau, kad „Žalgiris“ šiemet gali patekti į Eurolygos TOP8 (atkrintamąsias). Jeigu pasiseks tai, manau, kad Francisko gali papulti į antrąjį Eurolygos geriausių žaidėjų penketą“, – teigė A. Kamarauskas.
„Krepšiniu nesidomiu, bet palaikau. Reikia gi savo miesto komandą palaikyt, kad ir mintimis“, – sakė studentas Dominykas. Nors krepšinio kultūra mieste didelė, ne visi seka naujienas ar lankosi arenoje. Kalbinti kauniečiai bei miesto svečiai neslepia, jog sezono pradžia visada sunki. „Kad sirgaliai susiburtų, reikia šiek tiek laiko“, – teigia beveik kiekvienose varžybose besilankanti Aistė.
„Žalgiris“ kovas LKL pradeda rugsėjo 20 dieną, o Eurolygos pirmosios rungtynės įvyks spalio 1 dieną prieš „AS Monaką“.
