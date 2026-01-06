Metus pradėjo ne vien rekordais

Akcentas – antras kėlinys
2024-ųjų balandį klaipėdiečiai savo arenoje po dviejų pratęsimų palaužė kauniečius 114:112.
2026-uosius Lietuvos krepšinio lygos (LKL), kurią remia „Betsson“, čempionate galingai pradėjęs „Žalgiris“ namuose sutriuškino „Neptūną“ 112:77.
Tai kol kas rezultatyviausios žalgiriečių rungtynės šį sezoną. Uostamiesčio atstovai per antrą kėlinį surinko vos 6 taškus – mažiausiai šį LKL čempionatą.
„Tas kėlinys nulėmė likusią mačo dalį“, – reziumavo Kauno komandos strategas Tomas Masiulis.
„Tai tikrai prasčiausia mūsų atkarpa šį čempionatą. Pirma priežastis: „Žalgiris“ neleido žaisti taip, kaip norime. Antra – mes patys. Noriu pažadėti, kad kitų tokių rungtynių šiemet nebebus“, – tvirtino „Neptūno“ vyriausiasis treneris Gediminas Petrauskas.
Klaipėdos ekipa laimėjo kovą dėl kamuolio 35:32, tačiau neprilygo žalgiriečiams taiklumu: dvitaškių – atitinkamai 46 proc. (18/39) ir 72 proc. (23/32), tritaškių – 29 proc. (7/24) ir 50 proc. (16/32).
Panevėžio „Lietkabelis“ 89:83 parklupdė Utenos „Juventus“ ir atsirevanšavo už pirmo rato nesėkmę (73:82). Beveik pusę taškų nugalėtojams surinko legionierių duetas – amerikietis Michaelis Flowersas (25) ir estas Kristianas Kullamae (19).
Žygiai Europoje
Šiandien „Žalgirio“ komanda Italijoje pradės Eurolygos turnyro antrą ratą – išmėgins jėgas su Bolonijos „Virtus“ ekipa.
Pirmą dvikovą pernai Kaune laimėjo Lietuvos čempionai – 86:65.
Žalgiriečiai (11 pergalių ir 8 pralaimėjimai) – aštuntoje vietoje, Bolonijos krepšininkai (9 ir 10) – vienuoliktoje.
„Virtus“ savo aikštėje laimėjo septynerias rungtynes iš devynerių. Žaidžia energingai, fiziškai. Mūsų užduotis – sustabdyti tritaškius, greitą puolimą, nes vien todėl varžovai per rungtynes pelno po 25 taškus“, – svarstė T. Masiulis.
Sausio 9-ąją jo kariauna „Žalgirio“ arenoje bandys atsirevanšuoti Belgrado „Crvena Zvezda“ komandai (pirmo rato rezultatas – 79:88). Serbijos atstovai (11 ir 8) – devintoje vietoje.
Europos taurės turnyro A grupėje rungtyniaujantis „Neptūnas“ (5 ir 7, aštunta vieta) rytoj Vokietijoje susitiks su autsaideriu Hamburgo „Towers“ (0 ir 12). Pernai namuose klaipėdiečiai šventė pergalę 97:88.
B grupėje „Lietkabelis“ (3 ir 9, devinta vieta) savo aikštėje žais su lyderiu Burgo JL klubu (10 ir 2). Panevėžio krepšininkai Prancūzijoje patyrė nesėkmę 65:93.
Atvyko legionieriai
Pokyčiai Vilniaus „Ryto“ komandoje: po ilgokos pertraukos sugrįžo Kennethas Smithas, prisijungė ir Jordanas Caroline’as.
32 metų 191 cm ūgio K. Smithas atstovavo sostinės ekipai 2021–2022 m. sezoną ir padėjo laimėti LKL čempionatą. Šįkart amerikietis į Vilnių atvyko iš Turkijos, kur vilkėjo Denizlio „Merkezefendi Belediyesi“ klubo marškinėlius.
29-erių 201 cm ūgio amerikietis J. Caroline’as šį sezoną pradėjo Prancūzijoje, „Saint-Quentin“ komandoje, o anksčiau rungtyniavo Izraelyje, Taivane, Italijoje, Australijoje, Ispanijoje, Japonijoje.
Anot „Ryto“ stratego Giedriaus Žibėno, išvykus Gyčiui Radzevičiui iškart badyti akis pradėjo gynybos spragos, suprastėjo kova dėl kamuolio.
„Ieškojome žaidėjo, galinčio žaisti be kamuolio, gebančio pasiūlyti daug energijos ir fiziškumo, turinčio europinės patirties. Būtent toks yra Jordanas“, – sakė G. Žibėnas.
Rezultatai
Kauno „Žalgiris“–Klaipėdos „Neptūnas“ 112:77 (31:25, 32:6, 23:18, 26:28). 6 176 žiūrovai. D. Sirvydis 20 taškų (5/5 dvitaškių), L. Birutis 17 (5 atkovoti kamuoliai), S. Francisco (5 rezultatyvūs perdavimai) ir A. Butkevičius (5 atkovoti kamuoliai) po 12, M. Rubštavičius 10 (5 atkovoti kamuoliai) / R. Lomažas 11 taškų (1/5 tritaškių).
Panevėžio „Lietkabelis“–Utenos „Juventus“ 89:83 (20:19, 26:18, 22:18, 21:28). 1 722 žiūrovai. M. Flowersas 25 taškai (4/6 tritaškių, 6 klaidos), K. Kullamae 19 (3/4 tritaškių), J. Furmanavičius 13 (6/6 baudų metimų), P. Danusevičius 12 (8 atkovoti kamuoliai), F. Aimaqas 10 (6 atkovoti kamuoliai) / H. Diarra 22 taškai (3/4 tritaškių, 4 rezultatyvūs perdavimai), I. Vranešas 14 (6 atkovoti kamuoliai), L. Uleckas 10.
„Jonava Hipocredit“–„Gargždai“ 75:82 (19:17, 18:24, 20:22, 18:19). 745 žiūrovai. B. Krikke’as 15 taškų (7 atkovoti kamuoliai), M. Kirvesas 11, A. Sidarevičius 10 / J. Turneris 19 taškų, N. Mineikis 17 (9 atkovoti kamuoliai).
„Šiauliai“–Kėdainių „Nevėžis-Paskolų klubas“ 98:95 (26:19, 20:25, 25:21, 27:30). 2 031 žiūrovas. C. Hendersonas 29 taškai (6 atkovoti kamuoliai, 9 išprovokuotos pražangos), O. Pleikys 22 (10 atkovotų kamuolių) / T. McLaughlinas 30 taškų (4/7 tritaškių), S. Miguelis 23 (6 atkovoti kamuoliai), J. Ramanauskas 13, J. Zakas 10.
Turnyro lentelė
1. „Žalgiris“ 12 1
2. „Rytas“ 9 4
3. „Neptūnas“ 8 5
4. „Lietkabelis“ 8 6
5. „Šiauliai“ 7 6
6. „Juventus“ 5 8
7. „Gargždai“ 5 9
8. „Nevėžis-Pask. kl.“ 4 10
9. „Jonava Hipocredit“ 2 11
