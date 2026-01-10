Nuo šventinio stalo – prie naujo sezono iššūkių

Komandos vakarienė
23 futbolininkai bei „vienas vėluojantis grįžti iš atostogų“. Taip savo kariauną 2026-iesiems metams pristatė „Kauno Žalgirio“ treneris Eivinas Černiauskas.
Istorinį, sau pirmąjį, Lietuvos čempionato auksą iškovoję žalgiriečiai titulo gynybą oficialiai pradės tik pavasarį, tačiau pamatai klojami jau nuo šios savaitės.
Prieš pradėdami darbus kauniečiai susirinko į komandos vakarienę.
„Smagu matyti visus sugrįžusius. Atrodo, kad išsiskyrėme vos prieš kelias dienas, o dabar vėl esame čia. Sveikinimai ir prisijungusiems naujokams, kurių bus ir daugiau, – tarė klubo prezidentas Mantas Kalnietis. – Surašius sudėtį ant popieriaus, neabejotinai esame geriausia komanda Lietuvoje. Dabar turime laiko tam, kad sukurtume tarpusavio ryšius ir taptume tikra komanda, kokią turėjome pernai“.
Naujokai – pažįstami
Naujausiu „Kauno Žalgirio“ pirkiniu tapo japonas Yukiyoshis Karashima. 28-erių metų saugas yra gerai pažįstamas mūsų šalies futbolo sirgaliams.
Jis pastaruoju metu priklausė Rygos RFS komandai, bet pusmetį buvo išnuomotas Helsinkio HJK komandai. Anksčiau legionierius yra atstovavęs Kauno rajono „Hegelmann“ ir Vilniaus „Žalgirio“ klubams.
Y. Karashima Lietuvos čempionate per daugiau nei 130 sužaistų rungtynių yra pelnęs 17 įvarčių ir atlikęs 8 rezultatyvius perdavimus.
Taip pat prie kauniečių šią savaitę prisidėjo dar vienas buvęs Vilniaus žalgirietis Joris Moutachy. Prancūzų kilmės krašto gynėjas, atstovaujantis Martinikos rinktinei, į Kauną persikėlė po dviejų Vilniuje praleistų metų.
„Pagrindinė priežastis buvo ta, kad „Kauno Žalgiris“ finišavo pirmas A lygoje ir kelią Europoje pradės nuo Čempionų lygos atrankos. Negalima sakyti, kad Vilnius ir Kaunas yra priešai, bet tarp komandų būna kietų rungtynių“, – aiškino J. Moutachy.
Padirbės Turkijoje
Treneris E. Černiauskas, paklaustas – ar tai jau galutinė komandos sudėtis, tikino laukiantis dar bent kelių naujokų.
„Komplektacija nėra baigta, dar trūksta vieno kito žaidėjo – į kiekvieną grandį po vieną. Tikimės visų jų sulaukti artimiausiu metu. Tačiau džiaugiamės, kad nemažas darbas jau padarytas. Svarbiausia, kad išlaikėme pernykštį komandos branduolį, visus svarbiausius žaidėjus. Dabar mūsų paieškos kriterijai yra aukštesni nei buvo anksčiau. Dairomės ne bet ko, o gerų variantų, galinčių sustiprinti čempionišką komandą“, – aiškino strategas.
– Kokie tikslai keliami komandai 2026-aisiais?
– Apginti A lygos čempiono titulą – savaime suprantama. Vis dėlto buvo ir kitų turnyrų, kur vis dar turime ką įrodinėti (žalgiriečiai pernai iš LFF taurės turnyro iškrito ketvirtfinalyje – aut. past.). Be to, akcentuosime jau pirmas naujo sezono rungtynes – dėl LFF supertaurės.
– Ko reikia, kad komanda apgintų titulą?
– Šis sezonas mums turėtų būti kitoks, atsakingesnis. Mūsų pačių lūkesčiai bus kitokie, varžovai mus vertins taip pat kitaip nei pernai. Žaidėjai tai supranta. Mėginsime išlaikyti čempionišką lygį, o buvusius trūkumus panaikinsime.
– Kokie klubo lūkesčiai dėl būsimo debiuto Europos čempionų lygos atrankos varžybose?
– Jaučiame atsakomybę, nes tai yra didelė privilegija. Kai kurie naujokai sutiko atvykti pas mus, kad galėtų dalyvauti šiame prestižiniame turnyre. Europinės kovos dar toli, daugiau apie tai galvosime vasarą.
– Stiprėja, ko gero, jūsų pagrindinis varžovas lenktynėse dėl aukso Vilniaus „Žalgirio“ klubas. Taip pat nesnaudžia Marijampolės „Sūduva“. Ar pokyčiai jūsų konkurentų stovykloje aštrins kovą dėl medalių?
– Prieš sezoną visų startinė pozicija yra vienoda. Kiekvienas pretendentas sau kelia aukščiausius tikslus. Sekame jų veiksmus ir bandome stiprintis patys. Akivaizdu, kad artėjantis čempionatas bus įdomus ir konkurencingas.
– Ar stebint tokį klubų augimą jau galima kalbėti apie futbolo Lietuvoje atsigavimą tiek sportiniu, tiek vadybos atžvilgiu?
– Mes kasdien bandome jį gaivinti bei pakelti į kitą lygį. Kyla klubų biudžetai, turbūt kyla ir ažiotažas. Gal ne tokiais dideliais žingsniais kaip norėtųsi, bet visi stiebiamės į viršų.
– Ar jau sudėliotas visas pasirengimo sezonui planas?
– Dvi savaites būsime Lietuvoje, sužaisime vieną kontrolinį mačą. O toliau esminius žaidimo pagrindus diegsime ilgoje treniruočių stovykloje Turkijoje. Ten per tris savaites sužaisime ketverias kontrolines rungtynes. To turėtų pakakti. Į Lietuvą grįšime savaitė prieš Supertaurės varžybas.
Nutarė nelaukti
Apie naujienas užvakar pranešė ir Lietuvos futbolo federacija (LFF). Viena jų – pratęstas bendradarbiavimas su generaline rėmėja bendrove „TOPsport“.
„Matome futbolo augimą, jaučiame, kad nuo skambesnių pergalių mūsų klubus ir rinktines skiria vis mažesnė meistriškumo riba, tad norime prie to prisidėti“, – dėstė „TOPsport“ vadovas Gintaras Staniulis.
LFF prezidentas Edgaras Stankevičius ir techninis direktorius Deividas Šemberas pristatė pokyčius šalies rinktinių trenerių štabe. Jei vyrų (Edgaras Jankauskas) ir moterų (Tomas Ražanauskas) rinktinių strategai nesikeičia, jaunesnių amžiaus grupių ekipose bus nemažai naujų veidų.
Vaikinų (iki 21 metų) rinktinės vairą iš kauniečio Roko Garasto perėmė Andrius Skerla. 48-erių metų vilnietis pernai atvedė Kauno rajono „Hegelmann“ klubą iki A lygos sidabro bei kelialapio į Konferencijų lygos atranką. 2024-aisiais A. Skerla buvo išrinktas geriausiu A lygos metų treneriu, o Kauno rajone jis darbavosi pastaruosius penkis sezonus.
„Atsisveikinęs su „Hegelmann“ nusprendžiau, kad neverta sėdėti sudėjus rankas ir laukti kito klubo pasiūlymo, kuris nežinia kada bus. Nelauksi gi metus, kol tave galiausiai pamirš. Dabar manęs laukia sunkus, bet įdomus iššūkis su jaunimu“, – kalbėjo A. Skerla.
Trenerių rokiruotė
Europos čempionato atrankos varžybas su jaunimo (iki 21 m.) rinktine pradėjęs R. Garastas LFF siūlymu perims jauniausių vaikinų (iki 15 m.) rinktinės vairą.
„2028-aisiais mūsų šalyje vyks Europos septyniolikmečių čempionatas, kuriame varžysimės šeimininkų teisėmis. R. Garastas praeityje jau ne sykį yra užsirekomendavęs sėkmingu darbu būtent su tokio amžiaus vaikinais, tad šios rinktinės rengimą svarbiam egzaminui patikėjome būtent jam ir tikime, kad jis darbą atliks gerai“, – argumentavo E. Stankevičius.
Septyniolikmečių rinktinės vairą perims Dominykas Galkevičius, devyniolikmečiams toliau diriguos Mindaugas Čepas.
Naujausi komentarai