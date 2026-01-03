 Neblaiviam vyrui į laužą įpylus benzino nukentėjo šalia stovėjęs vaikas

Neblaiviam vyrui į laužą įpylus benzino nukentėjo šalia stovėjęs vaikas

2026-01-03 10:06
BNS inf.

Joniškio rajone vyrui į laužą įpylus benzino ir šiam sukėlus ugnies pliūpsnį nukentėjo šalia stovėjęs mažametis, šeštadienį pranešė Šiaulių apskrities policija.

Neblaiviam vyrui į laužą įpylus benzino nukentėjo šalia stovėjęs vaikas
Neblaiviam vyrui į laužą įpylus benzino nukentėjo šalia stovėjęs vaikas / Asociatyvi freepik.com nuotr.

2019 metais gimęs vaikas gydomas Kauno klinikose.

Nelaimė įvyko praėjusią savaitę, gruodžio 26-ąją, Daukšių kaime esančiame miške 1967 metais gimusiam neblaiviam (0,21 prom.) vyrui į degantį laužą įpylus benzino.

Šiame straipsnyje:
laužas
benzinas
nukentėjo mažametis
ugnies pliūpsnis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų