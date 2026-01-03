Neblaiviam vyrui į laužą įpylus benzino nukentėjo šalia stovėjęs vaikas

2019 metais gimęs vaikas gydomas Kauno klinikose.
Nelaimė įvyko praėjusią savaitę, gruodžio 26-ąją, Daukšių kaime esančiame miške 1967 metais gimusiam neblaiviam (0,21 prom.) vyrui į degantį laužą įpylus benzino.
Joniškio rajone vyrui į laužą įpylus benzino ir šiam sukėlus ugnies pliūpsnį nukentėjo šalia stovėjęs mažametis, šeštadienį pranešė Šiaulių apskrities policija.
