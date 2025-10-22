 Neišgyveno į medikų rankas perduota mirtinai girta moteris

2025-10-22 16:42
BNS inf.

Į Jurbarko ligoninę iš buto Jurbarke, Kęstučio gatvėje, antradienį pristatyta ir paguldyta girta moteris, kuri tą pačią dieną ligoninėje mirė, trečiadienį pranešė Policijos departamentas.

Neišgyveno į medikų rankas perduota mirtinai girta moteris / Asociatyvi J. Kalinsko/BNS nuotr.

