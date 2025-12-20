Panevėžyje nuo kelio į upę nulėkus automobiliui, rasti du nuskendę žmonės

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD) feisbuke pranešė, kad per kelis šimtus metrų nuo įvykio vietos Nevėžyje rasti ir ištraukti du nuskendę žmonės.
Anot PAGD, gelbėtojai ruošiasi ištraukti transporto priemonę, tą planuojama padaryti per trumpiau nei dvi valandas.
„Vandens lygis sumažėjo, ruošiamasi gelbėjimo ir automobilio traukimo darbams. Dėl sudėtingų aplinkybių ir vandens lygio kilimo gelbėjimo operacijai bus skirta mažai laiko, preliminariai iki dviejų valandų“, – teigia departamentas.
Pasak pareigūnų, upės vieta, kurioje nuskendo automobilis, yra pavojinga ir srauni, gylis čia siekia apie 3 metrus.
Panevėžio apskrities policija BNS nurodė, kad incidentas įvyko 6.55 val. ryte, Vakarinėje gatvėje – automobilis BMW pramušė tilto per Vakarinės gatvės užtvanką turėklą ir įkrito į upę užtvankos pusėje.
Kaip BNS kiek anksčiau informavo PAGD, automobilis buvo visiškai paniręs po vandeniu.
Tęsiantis gelbėjimo operacijai uždarytas eismas nuo Janonio iki Savitiškio gatvių.
