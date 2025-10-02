Policijos pareigūnai ieško Vytauto Suprinaičio: įtaria, kad išėjęs grybauti pasiklydo

Kaip skelbiama Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) pranešime, vyras iš namų, esančių Varėnos rajone, Perlojos kaime, išėjo rugsėjo 29 dieną apie 16 val. ir iki šiol negrįžo.
Dingusio požymiai: V. Suprinaitis yra apie 172 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, trumpų žilų plaukų. Išeidamas mūvėjo pilkos spalvos sportines kelnes ir vilkėjo tamsiai mėlynos spalvos megztinį, avėjo žalios spalvos gumines klumpes, su savimi turėjo baltos spalvos kibirą.
Vykdant vyro paiešką, policijos pareigūnai apžiūrėjo miško masyvą, patikrino galimas asmens buvimo vietas Varėnos rajone ir mieste, buvo pakeltas Alytaus AVPK dronas, dirbo kinologai su tarnybiniais šunimis.
Asmenis, pastebėjusius minėtą vyrą, policija prašo skubiai informuoti Varėnos rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyr. tyrėją Evaldą Didiką telefonu +370 700 65575, mob. tel. +370 695 81683, el. paštu [email protected] arba skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
