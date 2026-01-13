 Sostinės policija tebeieško Samantos: dingo pernai gruodį

2026-01-13 15:22
Karolina Konopackienė (ELTA)

Vilniaus apskrities policija antradienį paskelbė be žinios dingusios Samantos Marin Žeromskytės paiešką.

/ P. Peleckio/BNS, policijos nuotr.

Kaip pranešė teisėsauga, 2008 metais gimusi mergina praėjusių metų gruodžio 19 dieną išėjo iš Vilniaus rajone, Bajorų kaime esančių globos namų „Margaspalvis sodas“ ir į juos negrįžo.

Dingusi nepilnametė yra apie 165 cm ūgio, tamsių iki pečių plaukų. Išeidama vilkėjo juodą striukę, mūvėjo mėlynus siaurėjančius džinsus, avėjo juodus sportinius batelius.

Sostinės policija prašo asmenų, mačiusių šią merginą, žinančių jos buvimo vietą ar galinčių suteikti tyrimui reikšmingos informacijos, nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiąja tyrėja Liucina Jastremskiene tel. +370 671 80 163 arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

