Sostinės policija ieško, kam prie baro panižo kumščiai

Kaip teigiama, šių metų lapkričio 2 d. apie 23.50 val. Vilniuje, Savičiaus gatvėje, prie baro „Garden“, nepažįstamas asmuo, priėjęs prie nukentėjusiojo, be jokios priežasties sudavė į veido sritį, tuo sukeldamas pastarajam fizinį skausmą.
Tyrimo metu gauta asmens, galimai padariusio nusikalstamą veiką, nuotrauka.
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius šį nuotraukoje užfiksuotą vyrą, nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyresniuoju tyrėju Arijumi Šakėnu, tel. +370 700 56271, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
