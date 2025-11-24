 Sostinės policija ieško, kam prie baro panižo kumščiai

Sostinės policija ieško, kam prie baro panižo kumščiai

Vilniaus apskrities policijos pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.

Kaip teigiama, šių metų lapkričio 2 d. apie 23.50 val. Vilniuje, Savičiaus gatvėje, prie baro „Garden“, nepažįstamas asmuo, priėjęs prie nukentėjusiojo, be jokios priežasties sudavė į veido sritį, tuo sukeldamas pastarajam fizinį skausmą.

Tyrimo metu gauta asmens, galimai padariusio nusikalstamą veiką, nuotrauka.

Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius šį nuotraukoje užfiksuotą vyrą, nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyresniuoju tyrėju Arijumi Šakėnu, tel. +370 700 56271, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

