Jei atpažinote šį vyrą ir moterį, praneškite, kad juos užfiksavo kameros

Ikiteisminio tyrimo metu gautas vaizdo stebėjimo kamerų įrašas, kuriame užfiksuoti asmenys, galimai padarę šią nusikalstamą veiką.
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – atpažinus nuotraukoje užfiksuotus asmenis, susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyresniąja tyrėja Simona Tetianec, tel. +370 672 20847, el. paštu [email protected], arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
