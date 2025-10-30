Prie tiltelio upėje – skenduolis

Kaip pranešė Alytaus apskrities policija, 1967 metais gimusio vyro kūnas apie 8.30 val. buvo rastas Kapčiamiesčio seniūnijoje, Kareivonių kaime, upėje, prie tiltelio, apie dviejų metrų atstumu nuo kranto.
Pirminiais duomenimis, kūnas be išorinių kūno sužalojimų.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti.
Jei jus paveikė perskaityta informacija, šiais kontaktais galite kreiptis pagalbos:
|Skubi pagalba
|112
|
Pagalba galvojantiems apie savižudybę arba ieškantiems pagalbos artimajam
Svetainėje pateikiama informacija yra trumpa, atsižvelgiant į konkrečius kiekvienos tikslinės grupės poreikius
|www.tuesi.lt
|
Pagalba ir aktuali informacija nusižudžiusiųjų artimiesiems
Nemokamos savitarpio pagalbos grupės įvairiuose miestuose
|www.artimiems.lt
|Patikima informacija apie emocinę sveikatą ir psichologinę pagalbą
|www.pagalbasau.lt
|
Psichologinių krizių pagalbos centras
Psichologinių krizių valdymo paslaugos teikiamos asmenų grupėms įvykus kriziniam įvykiui, kai ūmiai pasireiškia psichologinė krizė
|
1815 (I–V 9.00–19.00 val., VI 9.00–15.00 val.)
https://www.hi.lt/psichologiniu-kriziu-pagalbos-centras-tel-1815/
|
Krizių įveikimo centras (individualios psichologo konsultacijos gyvai, per Skype ar Messenger)
Mūsų savanoriai psichologai, psichoterapeutai šešias dienas per savaitę budėjimų metu teikia skubią psichologinę pagalbą sudėtingas gyvenimo situacijas išgyvenantiems žmonėms
|
+370 640 51555
Antakalnio g. 97–47, Vilnius (I–V 16.00–20.00 val., VI 12.00–16.00 val., švenčių dienomis ir sekmadieniais nedirba)
|Asmens sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos mokslų studentams prieinamos nemokamos, konfidencialios ir operatyvios emocinės ir psichologinės pagalbos tinklas
|
+370 606 07205
Susidūrus su registracijos anketos gedimais
|Jaunimo linija
Emocinė parama jaunimui, budi savanoriai konsultantai
|
+370 800 28888 (visą parą kasdien)
Pokalbiai internetu
|Vaikų linija
Emocinė parama vaikams, budi savanoriai konsultantai, profesionalai
|
116 111 (I–VII 11.00–23.00 val.)
Pokalbiai internetu
|Linija „Doverija"
Emocinė parama paaugliams ir jaunimui rusų k., budi savanoriai konsultantai
|
+370 800 77277 I–VII (kasdien) 16.00–19.00 val.
|Vilties linija
Emocinė parama suaugusiesiems, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai
|
116 123 (visą parą kasdien)
Pokalbiai internetu
|Pagalbos moterims linija
Emocinė parama moterims, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai
|
+370 800 66366 (visą parą kasdien)
Atsako per 24 val.
|
Mamos linija
Mamoms, kurios ieško emocinės pagalbos anonimiškai
|
Telefonas laikinai nepasiekiamas į laiškus atsakoma (I-IV 10.00–20.00 V iki 18.00)
|
Ankstukų pagalbos linija
Nemokama psichologinė pagalba
|
+370 612 03 800 (I–VII 00:00–24:00)
|Vyrų linija
Emocinė parama vyrams, telefonu konsultuoja specialistai
|
+370 670 00027 (I–V 10.00–14.00 val.)
Rašyti laišką
|Pagalbos vyrams linija „Nelik vienas"
|
+370 604 11119 (I–VII,18.00–22.00 val.)
Atsako per 72 val.
|
Tėvų linija
Emocinė parama tėvams, pagalbą teikia psichologai
|
+370 800 90012 (I–V 9.00–13.00 val. ir 17.00–21.00 val.)
Konsultacija suteikiama per 7 darbo dienas
|
Sidabrinė linija
Prireikus pagalbos, jaučiant poreikį būti išklausytam, ar tiesiog norint susirasti bendramintį nuolatiniam bendravimui telefonu, nedvejodami skambinkite nemokamu telefonu
|+370 800 80020 (I–V 8–22 val., VI–VII 11–19 val.)
Skambučiai šiais numeriais yra nemokami. Skubi psichologinė ar psichinė pagalba psichikos sveikatos centre visada suteikiama be eilės.
