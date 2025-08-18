Prienų rajone apvirto automobilis, vairuotoją pareigūnai rado krūmuose

Mašiną galimai vairavusį vyrą pareigūnai surado pasislėpusį krūmuose, jis sužalotas nebuvo.
Kaip skelbia Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, avariją patyrusi mašina buvo rasta sekmadienio rytą, 8.49 val., Stakliškių kaime, Vilniaus gatvėje.
Buvo gautas pranešimas, kad automobilis nuvažiavęs nuo kelio ir apvirtęs.
Automobilis „Toyota Prius“ buvo apvirtęs aukštyn ratais, viduje žmonių nebuvo.
Gelbėtojai atjungė automobilio akumuliatorių, o pačią transporto priemonę atvertė ant ratų.
