Rokiškio rajone – mirtina automobilių kaktomuša: žuvo žmogus

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
Rokiškio rajone, Kalnočių kaime, ketvirtadienio rytą kaktomuša susidūrė du „Audi“ automobiliai, žuvo žmogus, pranešė Panevėžio apskrities policija.
