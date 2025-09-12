 Stiprus vėjas – bėdos gyventojams: ant automobilių ir pastatų virto medžiai

Stiprus vėjas – bėdos gyventojams: ant automobilių ir pastatų virto medžiai

2025-09-12 08:51
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Pastarąją parą ugniagesiai visoje Lietuvoje 72 kartus vyko šalinti vėjo nuverstų medžių nuo važiuojamosios kelio dalies, automobilių, pastatų, elektros laidų, praėjimų.

Per įvykius žmonės nenukentėjo.

„Kauno apskrityje tokių įvykių buvo 13, Alytaus – 11, Klaipėdos – 9, Panevėžio ir Marijampolės po – 7, Vilniaus ir Šiaulių – po 6”, – Eltai penktadienio rytą sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus atstovas Saulius Žilinskas.

Ketvirtadienį po pietų kai kur Lietuvoje pūtė stiprus vėjas, vėliau ėmė lyti.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba informuoja, kad penktadienio dieną daug kur palis, Vakarų Lietuvoje vyraus trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas daugiausia pietų, 6–11 m/s. Aukščiausia temperatūra 19–24, rytiniuose rajonuose daug kur 15-18 laipsnių šilumos.

Šeštadienį vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą kai kur rūkas. Vėjas daugiausia pietų, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 19–24 laipsniai šilumos.

Sekmadienį vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, numatomi trumpi lietūs. Kai kur perkūnija. Vėjas pietryčių, naktį 4–9 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 12–17, dieną 20–25 laipsniai šilumos.

