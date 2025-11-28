 Tragedija miške: medžio šaka užmušė vyrą

Tragedija miške: medžio šaka užmušė vyrą

2025-11-28 08:57
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Vilkaviškio rajono miške žuvo vyras, jį sužalojo krentančio medžio šaka.

Tragedija miške: medžio šaka užmušė vyrą
Tragedija miške: medžio šaka užmušė vyrą / Asociatyvi P. Peleckio/BNS nuotr.

Kaip informavo Policijos departamentas, nelaimė įvyko ketvirtadienį apie 13.10 val. Daukšaičių kaime, miške.

Pjaunant medį, krentančio medžio šaka kliudė ir mirtinai sužalojo vyrą (gim. 1962 m.).

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe reikalavimų pažeidimo.

Darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, pažeidęs įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytus darbų saugos ar sveikatos apsaugos darbe reikalavimus, jeigu dėl to galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas žmonėms, avarija ar atsirasti kitokių sunkių padarinių, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimu arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.

Šiame straipsnyje numatytos veikos yra nusikalstamos ir tais atvejais, kai jos padarytos dėl neatsargumo.

Šiame straipsnyje:
nelaimė
tragedija
Vilkaviškio rajonas
medžio šaka
žuvo vyras

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų