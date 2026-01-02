Tragiška avarija Kaišiadorių rajone: žuvo du berniukai

Žuvusieji yra berniukai.
Apie tai Eltai pranešė policijos atstovė Gintarė Aleksėjūnaitė.
Pirminiais policijos duomenimis, susidūrė automobilis „Volvo“, vairuojamas moters, gimusios 1995 metais, kuriuo dar važiavo trys mažamečiai, gimę 2004, 2018 ir 2019 metais, ir BMW, vairuojamas vyro, gimusio 1992 metais, kuriuo kartu važiavo moteris, gimusi 1998 metais, ir mažametis, gimęs 2023 metais.
Du mažamečiai, gimę 2018 ir 2019 metais, gaivinti įvykio vietoje, tačiau neišgyveno.
BMW vairuotojas bei kartu važiavusi moteris ir mažametis dėl patirtų sužalojimų pristatyti į gydymo įstaigą.
Pranešimas apie avariją Kruonio sankryžoje buvo gautas 10.38 val. penktadienį.
Į nelaimės vietą buvo išsiųsti keturi greitosios pagalbos automobiliai.
„Iki atvykstant medikams ugniagesiai gaivino du vaikus, vienas kūdikis buvo prispaustas kėdutėje. Kitame automobilyje važiavo du suaugusieji ir vienas vaikas“, – Eltai sakė Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovė Džiuginta Vaitkevičienė.
Nelaimės vietoje dirba, ugniagesiai, medikai, policija.' Eismas laikinai uždarytas abiem kryptimis.
Naujausi komentarai