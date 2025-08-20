Visagino policija ieško dingusios Laimos

Visagino policijos komisariato pareigūnai ieško dingusios be žinios Laimos Rusakevičienės, gimusios 1987 m. Moteris rugpjūčio 19 d. išėjo iš namų ir negrįžo.
Paskutinį kartą L. Rusakevičienė matyta antradienį, apie 19.15 val., Sedulinos alėjoje, prie fontano.
Išeidama ji vilkėjo mėlynos spalvos megztinį, mūvėjo pilkas kelnes.
Asmenis, mačiusius šią moterį ar žinančius jos buvimo vietą, policija prašo nedelsiant susisiekti tel.: +370 620 39547 arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel.: 112.
