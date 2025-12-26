 Mirė nusipelniusi slidinėjimo trenerė Natalja Terentjeva

2025-12-26 14:33 diena.lt inf.

Užgeso nusipelniusios Visagino slidinėjimo trenerės Nataljos Terentjevos gyvybė, pranešė Lietuvos biatlono federacija.

„Dėl mamos netekties užjaučiame ilgametį Lietuvos biatlono rinktinės narį Stepaną Terentjevą ir visus artimuosius“, – penktadienį feisbuke rašė federacijos atstovai.

Kaip teigiama, N. Terentjeva kartu su vyru Igoriu išugdė būrį tituluotų slidininkų, tarp kurių - olimpiečiai Irina Terentjeva, Aleksej Novoselskij, Vadim Gusev ir vėliau biatlonininke tapusi Natalja Kočergina.

Pranešama, kad atsisveikinimas su velione vyks Visagino Šv. Apaštalo Pauliaus bažnyčios ritualinėje salėje (Santarvės g. 1) gruodžio 28 d. nuo 15 val. iki 18 val. ir gruodžio 29 d. nuo 9 val. iki 12 val.

