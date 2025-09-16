 Žingsnis iki tragedijos: kambaryje dūmų įkalintą žmogų išgelbėjo budrūs kaimynai

Žingsnis iki tragedijos: kambaryje dūmų įkalintą žmogų išgelbėjo budrūs kaimynai

2025-09-16 15:16 diena.lt inf.

Rugsėjo mėnesio pradžioje laimingai baigėsi istorija Kupiškyje, Pakalnės gatvėje. Gyventojas, nusprendęs pasišildyti gyvenamąsias patalpas, užkūrė krosnį, tačiau dūmai ėmė veržtis ne per dūmtraukį, o į patalpą, feisbuke skelbia Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.

Asociatyvi L. Balandžio/BNS nuotr.

Kaip teigiama, pamatę pro langus virstančius dūmus, pilietiški ir budrūs kaimynai iškvietė ugniagesius.

„Atvykus ugniagesiams gelbėtojams, patalpos jau skendėjo dūmuose. Įėję į vidų su kvėpavimo organų apsaugos aparatais, jie namo viduje rado žmogų ir, išnešę jį į lauką, perdavė medikams. Šį kartą gaisras neįsisiautėjo, o patalpose pasklido dūmai dėl užsikimšusio dūmtraukio“, – detalizuojama socialiniame tinkle.

Ugniagesiai gelbėtojai primena, ką svarbiausia padaryti prieš prasidedant kūrenimo sezonui:

– Būtinai išvalykite dūmtraukį.

– Apžiūrėkite krosnis, židinius, šildymo katilus, ar nėra įtrūkimų, ar tvarkingi dūmtraukiai, ar neišdegę kaminų įdėklai, o aptikę juose pažeidimus – nedelsdami juos sutvarkykite.

– Krosnies įkūrimui jokiu būdu nenaudokite degiųjų skysčių, arti krosnių nelaikykite degių daiktų, malkų, nedžiovinkite rūbų.

– Nepalikite be priežiūros besikūrenančios krosnies.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, daugiausia gaisrų gyvenamosios paskirties pastatuose kyla šaltuoju metų laikotarpiu – sausio, vasario, kovo, lapkričio ir gruodžio mėnesiais.

Pagrindinė, net 40,5 proc., šių gaisrų priežastis – krosnių, židinių bei dūmtraukių įrengimo eksploatavimo reikalavimų pažeidimai bei gedimai. Vien tik šiais metais gyvenamosios paskirties pastatuose jau kilo 1382 gaisrai. Iš jų – 504 gaisrai kilo dėl krosnių, židinių bei dūmtraukių įrengimo eksploatavimo reikalavimų pažeidimų bei gedimų.

