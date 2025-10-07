 Atsiliepusi telefonu moteris prarado 32 tūkst. eurų

Atsiliepusi telefonu moteris prarado 32 tūkst. eurų

2025-10-07
BNS inf.

Telefoniniai sukčiai iš Visagino gyventojos išviliojo 32 tūkst. eurų, antradienį pranešė policija.

Kaip teigiama, 1961 metais gimusi moteris nukentėjo būdama namuose, kai jai telefonu paskambino nepažįstami asmenys, prisistatę telekomunikacijų bendrovės, banko bei policijos darbuotojais.

Pareigūnai surinko medžiagą apie įvykį.

