Aurimas Žvinys „čekiukų“ byloje atleistas nuo atsakomybės

Tai yra griežtesnė baudžiamojo poveikio priemonė negu prašė skirti prokuratūra.
Jeigu ši teismo nutartis įsiteisės, A. Žvinys ne tik nebegalės dirbti savivaldybės taryboje, bet ir vadovauti teatrui.
„Prokuroras priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą pagal laidavimą, asmeniui pripažinus kaltę. Ir tas prokuroro nutarimas buvo patvirtintas Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų nutartimi“, – BNS antradienį nurodė Šiaulių apygardos prokuratūros atstovė Gabrielė Petkuvienė.
Jos duomenimis, A. Žvinio laiduotoja vienerių metų terminui paskirta jo sutuoktinė. Šiuo laikotarpiu politikui vėl nusikaltus ar nevykdant nutarties sąlygų, teismas gali panaikinti atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės.
Teismas A. Žviniui taip pat skyrė dvi baudžiamojo poveikio priemones.
„Tai yra 1 tūkst. eurų įmoka į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą ir trejiems metams atimta teisė būti išrinktam ar paskirtam į valstybės, savivaldybės institucijas, joms pavaldžias įstaigas“, – sakė G. Petkuvienė.
Ji pažymėjo, kad prokuroras teismo A. Žviniui prašė tik atimti teisę būti renkamam, ne skiriamam į valstybines pareigas. Teismas tarybos nariui ir teatro vadovui skyrė griežtesnę baudžiamojo poveikio priemonę.
Šiaulių apylinkės teismo atstovė Nijolė Damulė BNS antradienį patvirtino, kad ikiteisminio tyrimo teisėja Alma Berniūnaitė sausio 5-ąją priėmė minėtą nutartį A. Žvinio atžvilgiu, tenkinusi prokuroro prašymą dėl atleidimo nuo atsakomybės pagal laidavimą.
Nutartis per septynias dienas nuo jos įteikimo gali būti skundžiama.
A. Žvinys BNS antradienį sakė dar nežinantis, kaip elgsis po šio teismo sprendimo, nes su juo nesusipažinęs.
„Kol nesusipažinau su oficialaus teismo dokumento turiniu ir tikrąja ta poveikio priemone, negaliu nieko komentuoti. (...) Kai pasitarsiu su teisininkais, susipažinsime su visa situacija, tada ir bus sprendimai, ir kažkokie komentarai“, – teigė jis.
Kaip pernai spalį rašė BNS, teisėsauga A. Žviniui buvo pateikusi įtarimus dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo, turto pasisavinimo ir dokumentų klastojimo ar disponavimo jais 2019–2023 metais naudojant Šiaulių tarybos nariams skirtas išmokas.
Specialiųjų tyrimų tarnybos duomenimis, taip politikas savivaldybės administracijai padarė didesnę nei 8 tūkst. eurų žalą.
G. Petkuvienė nurodė, kad A. Žvinio atžvilgiu buvo atliekamas ir viešojo intereso gynimo tyrimas dėl tarybos nario išmokų panaudojimo teisėtumo.
„Tarybos narys pats savanoriškai grąžino Šiaulių miesto savivaldybei 11 tūkst. 693 eurus, kaip nepagrįstai panaudotas lėšas tarybos nario funkcijoms vykdyti“, – sakė prokuratūros atstovė.
A. Žvinys Šiaulių dramos teatrui vadovauja nuo 2016 metų, 2021-ųjų vasarą jis laimėjo konkursą eiti šias pareigas dar penkerių metų kadencijai.
Į Šiaulių miesto savivaldybės tarybą 2019 ir 2023 metais A. Žvinys pateko pagal Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos sąrašą.
Naujausi komentarai