Autobusų stotyje siautėjo „tiktokeris“: grasino žmonėms atsuktuvu, keikė ir spardė policininkes

Į minėtą iškvietimą policijos pajėgos vyko spalio 14 d., kai 14.35 val. specialiosioms tarnyboms skambinęs vyras pranešė, kad Alytaus autobusų stotyje neblaivus asmuo kimba prie jo ir kelia grėsmę aplinkiniams, nes su savimi turi atsuktuvą ir juo grasina.
Į įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai prie autobusų stoties rado minėtą vyriškį. Jis policijai – gerai žinomas – tiesioginėmis transliacijomis garsėja tiktoke.
„Bandant pasikalbėti gražiai ir paprašyti nurimti, jis nevykdė teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų, įžeidinėjo necenzūriniais žodžiais. Todėl nuspręsta sulaikyti asmenį. Jis tam priešinosi, teko panaudoti kovinius veiksmus“, – portalo kauno.diena.lt žurnalistams sakė Alytaus apskrities policijos atstovė Kristina Janulevičienė.
Jos teigimu, vyras, griaunamas ant grindinio, besipriešindamas susižalojo veido sritį, bet vis tiek nenurimo ir toliau priešinosi bei įžeidinėjo policininkes. Jis nesiliovė net tada, kai buvo uždėti antrankiai ir panaudotas elektroimpulsinis prietaisas „Taser“. „Vedamas link automobilio, vyras pradėjo spardytis. Teko panaudoti dujas“, – detalizavo K. Janulevičienė.
Į šio vyro gyvenamąją vietą policijos pareigūnai jo tramdyti anksčiau vyko ne kartą. Sykį jis pasitiko policininkus sviesdamas į juos kirvį. „Policijos pareigūnai tada taip pat panaudojo „Taser“. Kadangi tuo metu vyras, mesdamas peilį, sujudėjo, jam buvo pataikyta į galvos sritį. Šiuo įvykiu vyras pasinaudojo – transliavo tiesiogiai, kol policijos pareigūnams pavyko išsivežti jį iš namų. Jis mums labai gerai žinomas. Policijos pareigūnai ten vyksta ne kartą ir ne du per savaitę“, – aiškino Alytaus apskrities policijos atstovė.
Po pastarojo incidento Alytaus autobusų stotyje vyrui pradėta administracinė teisena dėl viešosios tvarkos pažeidimo, teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų nevykdymo bei garbės ir orumo pažeminimo.
Naujausi komentarai