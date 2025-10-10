BMW remontuoti palikęs vyras to nesitikėjo: mano automobiliu ne tik spruko nuo policijos

„BMW 535i“ savininkas Karolis feisbuke pamatė skelbimą apie automobilių lempų remontą ir susisiekęs su paslaugos teikėju šių metų spalio 3 dieną, penktadienį, apie 12–13 val., paliko transporto priemonę remontuoti. Pats nuvyko į darbą.
„Apie 17 val. gavau skambutį iš draugo, kuris paklausė, su kokia panele važinėju po Tauragę. Atsakiau, kad aš niekur nevažiuoju, nes dirbu, tačiau draugas tvirtino, kad tai mano automobilis. Paprašiau jo pasekti ir nufilmuoti situaciją. Jis atsiuntė vaizdo įrašą, kuriame buvo matyti mano automobilis“, – Karolis tikino, kad apie galimą automobilio vagystę iškart pranešė policijai.
„Buvo paskelbta automobilio paieška, tačiau automobilio surasti nepavyko, nes jis grįžo atgal į servisą. Su pareigūnais atvykome į servisą. Serviso meistras, vardu Denisas, atidarė duris ir buvo labai nustebęs. Jis teigė, kad jis niekur nevažiavo mano automobiliu, tačiau galbūt jo kolega važiavo į parduotuvę apie tai jam nežinant. Prie pareigūnų susitarėme su Denisu, kad jis sutvarkys vieną automobilio žibintą nemokamai. Išvykus pareigūnams, mes su Denisu susitarėme, kad vis dėlto sutvarkys abu žibintus ir paliksiu automobilį servise“, – teigė pašnekovas, kuris paprašytas meistrą dar parvežė ir namo.
Visgi istorija toliau klostėsi ne taip, kaip Karolis norėjo. Prasidėjo pasiteisinimai dėl neatliktų darbų.
„Sekmadienį Denisas parašė, kad lempų dar nesutvarkys, nes išvykęs į Vilnių. Rašė, kad sekmadienį jau bus baigta ir vakare galėsiu atvažiuoti pasiimti automobilį. Tačiau sekmadienį, apie 15 val., jis vėl pranešė, kad lempų nepabaigs, nes išvyksta svarbiais reikalais. Pradėjo vilkinti terminus ir galiausiai antradienį parašė, kad automobilį galėsiu pasiimti po darbo“, – Karolis pasakojo, kad atvykęs į autoservisą Deniso nerado. Jie buvo susitarę, kad darbuotojas paliks raktelius ant automobilio rato, o Karolis perves pinigus į „PayPal“.
„Atsiskaičius parašiau, kad pasiėmiau automobilį. Denisas dar parašė, kad būčiau atsargus mieste, nes daug policijos. Vėliau po plovyklos ir pasivažinėjimo pastebėjau, kad po remonto darbų stiklai pradėjo rasoti ir nustojo veikti dienos šviesos bei kairysis posūkis. Išvažiavau į Tauragę, sustojau degalinėje kavos ir važiuojant namo prie policijos pastato, prie sankryžos, buvau sustabdytas. Pareigūnai man pranešė, kad praeitą naktį automobilis, kurio priekiniai žibintai buvo išimti, pabėgo nuo policijos. Aš likau šokiruotas ir pasakiau, kad ką tik pasiėmiau savo automobilį iš serviso. Pareigūnai iš pradžių netikėjo ir norėjo iškviesti tralą, nes pagalvojo, kad aš nuo jų pabėgau, nors tai buvo Denisas. Man grėsė bauda ir net teisės vairuoti praradimas iki 3 metų“, – sakė automobilio savininkas.
Pareigūnai man pranešė, kad praeitą naktį automobilis, kurio priekiniai žibintai buvo išimti, pabėgo nuo policijos. Aš likau šokiruotas ir pasakiau, kad ką tik pasiėmiau savo automobilį iš serviso.
Po detalesnio patikrinimo ir informacijos ištyrimo, pareigūnai nusprendė Karolį paleisti, tačiau liepė prisistatyti į policiją.
„Atvykęs į aikštelę nusiraminti, sulaukiau draugo. Po kelių minučių atvažiavo tas pats ekipažas ir pranešė, kad gavo įsakymą konfiskuoti mano automobilį. Surinkau daiktus, atvažiavo tralas ir automobilis buvo nuvežtas. Kitą dieną atvykęs į policiją su prašymu atgavau automobilį tik po to, kai sumokėjau nemažą pinigų sumą“, – teigė Karolis, savo istorija pasidalijęs ir socialiniuose tinkluose.
Jis nenurodė Deniso pavardės ir kontaktinių duomenų, tik pateikė informaciją, kad autoservisas yra Tauragės rajone, Tauruose, Verslininkų gatvėje.
Portalui kauno.diena.lt vyras daugiau informacijos apie nemalonų incidentą nesuteikė, nes šiuo metu vyksta ikiteisminis tyrimas, tad jis nenori pakenkti jo eigai.
Tauragės apskrities policijos pareigūnams ši situacija yra žinoma.
„Šis incidentas mūsų policijos pareigūnams yra žinomas, yra renkama medžiaga visoms aplinkybėms patikslinti. Pareigūnai, kad nebūtų pakenkta tolimesnei tyrimo eigai, nekomentuoja šio įvykio detaliau“, – portalui kauno.diena.lt teigė Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vyriausioji specialistė Lina Banienė.
Portalui kauno.diena.lt pavyko susisiekti su kolega, kuris dirbo su Denisu. Jis teigė, kad Denisą tarsi apmokino.
Denisas buvo naujas, tris mėnesius čia dirbo ir prisiveikė visokių bajerių. Dirbom ramiai, o jis privirė sau košės ir mums, nors mes su tuo nesusiję. Neturiu net žodžių.
„Denisas norėjo dirbti, atėjo ir išsinuomojo keltuvą, tik aš jam parodžiau, kaip dirbti. Asmeniškai BMW vairuotojo nemačiau ir nežinau, kaip jis susirado Denisą. Autoservise aš tos mašinos nemačiau, tačiau per vaizdo kameras mačiau, kad savaitgalį tas automobilis autoservise stovėjo. Su šiuo reikalu neturiu nieko bendro, kaip supratau, tai Denisas norėjo tą mašiną namuose remontuoti – neturėdamas žalio supratimo pasiėmė tokį darbą daryti, – pasakojo vyras, kuris norėjo likti anonimu. – Nuo pirmadienio Denisas išėjo iš darbo.“
Vyras pasakojo, kad skirtingi asmenys autoservise nuomojasi patalpas ir kiekvienas individualiai dirba su savo klientais. „Denisas buvo naujas, tris mėnesius čia dirbo ir prisiveikė visokių bajerių. Dirbom ramiai, o jis privirė sau košės ir mums, nors mes su tuo nesusiję. Neturiu net žodžių. Ačiū Dievui, kad jis iš darbo išėjo. BMW savininkas, matyt, neįsivaizduoja, kokia pas mus tvarka ir papuolė ant to, kuris nesugeba dirbti, nes mes tokių darbų net neatliekam“ – teigė autoservise dirbantis vyras.
Naujausi komentarai