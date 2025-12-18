Paaiškėjo, kas apgavo Žemaitaitį, vykusį susitikti su Musku

„Aš tas Žemaitaitį apkvailinęs Anonimas.
Nusprendžiau, kad nebėra prasmės slėpti, o ir dalis vilniečių jau senokai tai žino. Visas valstybėje vykstantis bardakas paskatino aktyviau grįžti prie veiklos, kurią dariau kaip Anonimas. Tam man reikia jūsų pagalbos.
Bet apie viską iš eilės.
Taip sutapo, kad gruodį buvau nusprendęs paskirti kai kurių savo kūrybinių idėjų realizavimui – išėjau iš darbo Tech Zity, kad galėčiau tam skirti daugiau laiko (Blue/Yellow dirbu ir toliau). Dalis šių idėjų susijusios su mano aistra turizmui, prie jų, manau, sugrįšiu sausį. O gruodį vietoje ramios galvos teko įsitraukti į šitą socdemų kuriamą bardaką – negaliu sėdėti ramiai, kai vyksta tokie dalykai.
Matau, kaip dezinformacijos pagalba prarandame ištisas visuomenės grupes, todėl noriu vėl aktyviau pakovoti dėl jų. Šįkart ne su nematomu priešu, kaip dariau per pandemiją, ne su ruskiais iš rytų, kaip dariau invazijos pradžioje, o su vidiniu priešu valstybėje – visais, kurie kenkia, meluoja, dezinformuoja.
Todėl pasikūriau substacką, kad tai galėtų būti viena iš rimtesnių mano veiklų. Kol kas jis tuščias, bet netrukus jame išsamiai papasakosiu:
kaip išdūriau Vėgėlę, apsimetęs Širinskiene;
kaip tada kilo mintis, kad sekantis bus Žemaitaitis;
kaip vienu metu užkibo ir jis, ir Gražulis, ir turėjau pasirinkti vieną žuvį;
visi susirašinėjimo su Žemaitaičiu užkulisiai;
kodėl vos nenupirkau tikro bilieto į vieną pusę į JAV jam su žmona;
kaip važiavau į oro uostą, slapta filmavau jį ir kaip jis su žmona prisėdo per metrą nuo manęs;
kaip po to dar du kartus jį išdūriau;
kaip ir apie ką anonimiškai susirašinėjau su Agne Širinskiene, ir iki šiol tai tęsiam;
kaip policija pačiu sudėtingiausiu būdu susekė, kas tas Anonimas;
kaip važiuodamas troleibusu į apklausą policijoje konsultavausi su ChatGPT ir dėl to pamiršau nusipirkti bilietėlį, pataikiau ant kontrolės, gavau baudą ir dėl to vėlavau į apklausą“, – rašė K. Žukauskas.
Jis atskleidė, kodėl anksčiau nepaviešino savo tapatybės.
„Kodėl anksčiau nesiviešinau? Nenorėjau, kad istorija būtų apie mane, o ne apie Žemaitaičio kvailumą. Visa ta vatnikų gauja būtų nukreipusi dėmesį į mane, į mano darbus, ir tai jiems būtų padėję. O dabar jau dzin – Žemaitaitis nieko nepešė iš bandymų mane užtampyti policijose, plius jis nebėra įdomus. Yra šiuo metu rimtesnių kenkėjų, su kuriais reikia pakovoti“, – teigė komunikacijos specialistas.
Kaip jau rašyta, kovo pradžioje pats „aušriečių“ lyderis paskelbė buvęs apgautas sukčiaus – suderinus apmokėtą kelionę į JAV jam ir jo žmonai, šiems atvykus į oro uostą paaiškėjo, kad neva nupirkti lėktuvo bilietai buvo netikri.
Susirašinėjime su sukčiumi R. Žemaitaitis suderino kelionės detales – jis DOGE sąskaita ketino vykti į Niujorką su žmona, apsistoti penkių žvaigždučių viešbutyje, susitikti su DOGE vadovu laikomu Elonu Musku (Ilanu Masku) ir nueiti į Brodvėjaus miuziklą „Didysis Getsbis“.
(be temos)