Žemaitaitis nemato poreikio LRT tarybai atsistatydinti: man tai yra nepriimtinas dalykas

Parlamentaras tikina nematantis poreikio LRT tarybai atsistatydinti, o raginimai taip daryti, anot jo, skamba kaip politinis kišimasis į Tarybos veiklą.
„Tai yra tiesioginis politikų kišimasis į LRT tarybos veiklą. Man tai yra visiškai nepriimtinas dalykas, nes jeigu mes norime sukonstruoti LRT kaip nepolitinę organizaciją ir kad Tarybai nebūtų duodami nurodymai, Taryba turėtų laikytis“, – Eltai komentavo R. Žemaitaitis.
„Kaip politikas ir teisininkas likau šokiruotas, kad prezidentas padarė tokį pranešimą, kad liepė ar rekomenduoja Tarybai atsistatydinti. Tas pats ir su premjere Ruginiene. Man tai yra nepriimtina. Aš norėčiau, kad LRT išliktų nepriklausoma, Taryba irgi galėtų atskirai priiminėti savo sprendimus. (…) Pasikeis valdžia, tai ką, dabar kitus Tarybos narius keisime?“ – retoriškai klausė politikas, pridurdamas, kad tokią savo poziciją išreiškė ir koalicijos partneriams.
R. Žemaitaitis teigė pasitikintis dabartine visuomeninio transliuotojo Taryba, o dėl jos darbo kokybės informacijos neturintis.
„Jeigu būtų konstatavimas, kad LRT taryba nesilaikė jai deleguotų funkcijų ir uždavinių – taip, tada kiltų klausimas. Bet LRT taryba yra laisva apsispręsti. Jeigu ji nori, ji gali atsistatydinti. Aš į šituos reikalus visiškai nesikišu“, – kalbėjo parlamentaras.
„Mano manymu, mes turime užtikrinti tęstinę LRT veiklą, kad kuo greičiau pasibaigtų tas chaosas, kuris čia Lietuvoje yra, t. y., tyčia ir piktybiškai keliamas bandymas valstybėje eiti link perversmo. Manau, tai kenkia ir valstybės prestižui, ir visuomenės pasitikėjimui“, – tvirtino „aušrietis“.
Antrina koalicijos kolegoms, kad LRT pataisos gali būti svarstomos sausio mėnesį
Pasak R. Žemaitaičio, natūralu, kad LRT pataisų klausimas nusikėlė į kitus metus – tai nulėmė ir Seimo Kultūros komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko sušlubavusi sveikata. Anot jo, jeigu minėtasis komitetas spės apsvarstyti LRT pataisų projektą, kuriam opozicija registravo apie 700 pasiūlymų, tikėtina, kad sausio mėnesį neeilinės sesijos metu šis klausimas bus išspręstas.
„Kęstučiui sublogėjo sveikata, niekas nepirmininkaus komitetui. (...) Natūralu, dabar reikia baigti sesiją, nebereikia čia kažko bedaryti“, – teigė R. Žemaitaitis.
„Klausimas keliasi į sausio mėnesį, neeilinį posėdį, kuris yra numatytas opozicijos. Vienas klausimas yra nepasitikėjimas Juozu Oleku ir bus svarstoma, ar paremsime J. Oleko interpeliaciją, ar neparemsime. (...) Prasideda dar vienas politinis turgus, ar reikia pakeisti Juozą, ar nereikia pakeisti Juozo“, – akcentavo politikas.
Kaip skelbta, premjerė Inga Ruginienė paragino LRT tarybą atsistatydinti. Tokiu būdu, pasak jos, būtų galima atkurti pasitikėjimą ir visuomenėje, ir LRT bendruomenės gretose.
Ketvirtadienį apie galimą LRT tarybos atsistatydinimą prakalbo ir prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, įtampoms dėl LRT neslūgstant, Taryba galėtų atsistatydinti in corpore. Tokiu atveju atsistatydintų ir LRT administracija.
Tuo metu penktadienio rytą su Seimo frakcijų atstovais susitikęs parlamento vadovas J. Olekas pranešė, kad prieštaringai vertinamos LRT įstatymo pataisos ir jų priėmimas šią Seimo sesiją nenumatomas – klausimas keliasi į kitus metus.
ELTA primena, kad šią savaitę Seime skubos tvarka svarstytos žurnalistų bendruomenės kritikos sulaukusios LRT įstatymo pataisos.
Siekdama vilkinti, jų vertinimu, ydingus sprendimus, opozicija registravo daugybę pasiūlymų įstatymo pataisoms. Daugelis jų – komiški ir ironiški.
Dėl LRT įstatymo pataisų šauktas papildomas nenumatytas Seimo posėdis, svarstymai salėje ir Kultūros komitete truko keliolika valandų. Komiteto posėdis turėjo vykti ir ketvirtadienį, tačiau dėl sušlubavusios komiteto pirmininko K. Vilkausko sveikatos buvo atšauktas. Kol nauji Seimo narių pasiūlymai LRT įstatymo pataisoms nėra apsvarstyti komitete, klausimas į Seimo salę grįžti negali.
Pirminiame valdančiųjų inicijuotame projekte siūlyta, kad skiriant ir atleidžiant LRT generalinį direktorių būtų balsuojama slaptai. Be to, visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius galėtų būti atleistas iš pareigų išreiškus nepasitikėjimą dėl netinkamai vykdomų funkcijų arba Tarybai nepatvirtinus metinės veiklos ataskaitos. Tai pat už tokį sprendimą turėtų balsuoti daugiau nei 1/2 tarybos narių, t. y., bent 7 iš 12.
Tačiau svarstant parlamentas pritarė konservatorės Dalios Asanavičiūtės-Gružauskienės pasiūlymui, jog LRT generalinį direktorių dėl nepasitikėjimo iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui galima atleisti tik tuo atveju, jei demokratės Agnės Širinskienės katinas Nuodėgulis išreiškia nepasitikėjimą.
Tiesa, grupė valdančiųjų jau registravo pasiūlymą, kad projektas būtų pataisytas ir grįžtų prie pirminio varianto.
