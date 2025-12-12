 Garbačiauskaitė-Budrienė kreipėsi į teisėsaugą dėl Žemaitaičio teiginių

2025-12-12 17:55
BNS inf.

Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT) bei įstaigos vadovė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė kreipėsi į teismą ir prokuratūrą dėl „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio teiginių apie transliuotoją.

Kaip penktadienį pranešė LRT, įstaiga ir jos generalinė direktorė kreipėsi į teisėsaugą dėl viešumoje paskleistų R. Žemaitaičio teiginių, „žeminančių LRT dalykinę reputaciją ir jos vadovės garbę ir orumą“.

Pasak transliuotojo, teismo prašoma politiko teiginius pripažinti neatitinkančiais tikrovės, žeminančiais LRT vadovės garbę ir orumą, LRT dalykinę reputaciją.

Reikalaujama paneigti paskleistą informaciją, ją pašalinti ir priteisti M. Garbačiauskaitei-Budrienei neturtinės žalos atlyginimą.

„Aš prašau priteisti 10 tūkst. eurų neturtinės žalos, nes siekiu, kad atsakomybė už melagingus ir žalingus žodžius kainuotų ir skaudėtų. Sėkmės atveju visus priteistus pinigus paaukosiu Ukrainos gynybai per „Blue/Yellow“ organizaciją“, – pranešime cituojama LRT vadovė.

