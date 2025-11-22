Buvęs renginių vedėjas Usovas galutinai nuteistas už nepilnamečių tvirkinimą

Kaip Eltai teigė LAT atstovė spaudai Tautvilė Merkevičiūtė, teismas galutinį sprendimą V. Usovo byloje priėmė antradienį.
LAT pripažino, kad A. Usovas buvo pagrįstai nuteistas dėl lytinės aistros tenkinimo pažeidžiant nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę, dėl jaunesnių nei šešiolikos metų asmenų tvirkinimo bei vaikų įtraukimo girtauti.
Kasacinis teismas priėjo išvados, jog minėtas asmuo pagrįstai nuteistas iš viso dėl keturiolikos nusikalstamos veikos epizodų.
Nuteistasis V. Usovas kasaciniu skundu prašė panaikinti apkaltinamąjį apeliacinės instancijos teismo nuosprendį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka. Šis vyro prašymas buvo atmestas.
„LAT, išnagrinėjęs A. Usovo kasacinį skundą, pripažino nepagrįstais jo motyvus dėl šališkų teismų, kriminalinės žvalgybos duomenų panaudojimo pradedant ikiteisminį tyrimą, taip pat pripažino nepagrįstais skundo argumentus dėl parodymų atpažinti kaltininką pagal nuotrauką teisėtumo bei dėl vieno iš nukentėjusiųjų įtraukimo girtauti“, – nurodė LAT atstovė T. Merkevičiūtė.
Kasacinis teismas, nustatęs procesinius pažeidimus, nutraukė dalį bylos dėl grasinimo nužudyti, pagal kurią vyrui buvo skirta 45 parų arešto bausmė. Atėmus šią bausmę iš galutinės, nutarta, kad V. Usovui liko 4 metai 4 mėnesiai ir 15 dienų laisvės atėmimo.
LAT nekeitė vyrui skirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymo tvarkos – kaip ir buvo nuspręsta anksčiau, V. Usovas nedelsiant atliks 2 metų laisvės atėmimo bausmę, o likusios bausmės vykdymas atidedamas 3 metams.
Vyras tenkino lytinę aistrą su nepilnamečiais už atlygį
Klaipėdos apygardos teismas sausį buvusį žinomą renginių organizatorių ir vedėją, buvusį krepšinio klubo „Neptūnas“ projektų vadovą V. Usovą pripažino kaltu dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius.
Teismas nustatė, kad per 5 metus (2013–2018 m.) V. Usovas Klaipėdos, Tauragės, Kretingos rajonų, Palangos ir Mažeikių miesto apylinkėse, skirtingų markių automobiliuose bei lauke, šalia automobilių, tenkino lytinę aistrą su nepilnamečiais už piniginį ir kitokį materialinį atlygį (alkoholinius gėrimus, cigaretes), atliko tvirkinamuosius veiksmus.
Bylos duomenimis, V. Usovas nepilnamečiams pirko ir davė gerti alkoholinius gėrimus ir tokiu būdu įtraukė juos girtauti. Be to, dviem nepilnamečiams atsisakius automobilyje gerti bei tenkinti jo atžvilgiu lytinę aistrą bei vienam iš jų pagrasinus pranešti policijai, kaltinamasis, siekdamas juos įbauginti, išsitraukė pistoletą ir grasino nepilnamečiams asmenims.
Apygardos teismas konstatavo, kad V. Usovo kaltė dėl visų jam inkriminuotų nusikalstamų veikų yra visiškai įrodyta. Bylos duomenimis, vyras nusikaltimus padarė prieš dvylika nepilnamečių berniukų. Anot teisėsaugos, nepilnamečius nuteistasis susirasdavo dienos centruose bei internete.
V. Usovas anksčiau buvo krepšinio klubo „Neptūnas“ projektų vadovu, vykdė socialinius projektus vaikams, 2009-aisiais jis buvo pripažintas pilietiškiausiu jaunu žmogumi Klaipėdoje.
