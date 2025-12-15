Honkonge nuteistas žiniasklaidos magnatas, demokratijos gynėjas Jimmy Lai

Prokurorai teigė, kad J. Lai vadovavo dviem sąmokslams, kuriais buvo prašoma užsienio šalių imtis veiksmų prieš Honkongą arba Kiniją, ir kaltino jį leidus medžiagą, kuri, anot jų, „kurstė nepasitenkinimą“ vyriausybe.
78 metų J. Lai, kuris savo kaltės nepripažino, dabar gresia maksimali laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė. Jis gali apskųsti pirmadienio nuosprendžius.
„Nėra jokių abejonių, kad (J. Lai) daugelį savo brandaus amžiaus metų puoselėjo nepasitenkinimą ir neapykantą KLR“, – teisme sakė teisėja Esther Toh, turėdama omenyje Kinijos Liaudies Respubliką.
„Jo nuolatinis kvietimas JAV padėti nuversti KLR vyriausybę, prisidengiant pagalba Honkongo gyventojams, būtų analogiškas situacijai, kai Amerikos pilietis prašo Rusijos pagalbos nuversti JAV vyriausybę, prisidengiant pagalba Kalifornijos valstijai“, – teigė teisėja.
Didžioji Britanija pirmadienį pasmerkė „politiškai motyvuotą Jimmy Lai persekiojimą“, teismui pripažinus jį kaltu dėl kaltinimų keliant grėsmę nacionaliniam saugumui.
„Jungtinė Karalystė smerkia politiškai motyvuotą Jimmy Lai persekiojimą baudžiamąja tvarka, pasibaigusį šiandien paskelbtu apkaltinamuoju nuosprendžiu“, – sakoma britų Užsienio reikalų ministerijos pareiškime.
J. Lai, vilkintis šviesiai žalią megztinį ir pilką švarką, klausydamasis nuosprendžių sudėtomis rankomis atrodė bejausmis ir nekalbėjo.
Išeidamas jis linktelėjo galvą savo žmonai Teresei ir sūnui Lai Shun-yanui, kurie sėdėjo viešojoje galerijoje, matė teisme buvęs naujienų agentūros AFP reporteris.
Jo advokatas Robertas Pangas išeidamas iš teismo žurnalistams sakė, kad J. Lai „yra geros nuotaikos“.
Ryte aplink Vakarų Kaulono teismą buvo dislokuota dešimtys policijos pareigūnų, netoliese stovėjo šarvuotas automobilis.
Teismo posėdyje dalyvavo konsuliniai atstovai, įskaitant Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos (ES) ir Prancūzijos atstovus, taip pat Honkongo demokratijos šalininkų stovyklos veteranai, įskaitant kardinolą Josephą Zeną ir buvusią įstatymų leidėją Emily Lau.
