Kęstutis Budrys: JAV veiksmai Venesueloje yra ženklas Rusijai, Kinijai atsitraukti iš Pietų Amerikos

„Viena iš svarbių priežasčių, kalbant apie Jungtinių Amerikos Valstijų saugumo kryptį į Vakarų pusrutulį (...), yra tai, kad kitos valstybės, kurios ten daro žalingą įtaką, kišasi į politinius procesus, periminėja ištisus ekonomikos sektorius, daro poveikį tokiu būdu saugumui ir stabilumui regione, jos turės viena ar kita forma atsitraukti“, – LRT laidai „Dienos tema“ pirmadienį sakė Lietuvos diplomatijos vadovas.
„Eina kalba apie Rusiją, Kiniją, tą patį Iraną ir jų įtaką Pietų ir Centrinėje Amerikoje. Amerika sako: „viskas, gana“, – teigė jis.
Pasak K. Budrio, įvykiai Venesueloje yra signalas ir kitiems Rusijos bei Kinijos remiamiems autoritariniams lyderiams.
„Jei paskaičiuotume, tai jau kelintas yra diktatorius, kuris turėjo savo tam tikrus savo apsaugos garantus susidėjęs į Rusijos krepšelį ir visą tai prarado“, – kalbėjo ministras.
BNS skelbė, kad JAV šeštadienio naktį netikėtai surengė oro smūgius prieš kelis taikinius Venesuelos teritorijoje. Šeštadienio rytą JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) paskelbė, kad šalies autoritarinis lyderis Nicolas Maduro (Nikolas Maduras) ir jo žmona buvo išskraidinti iš šalies bei stos prieš teismą Niujorke.
Pirmadienį N. Maduro teisme pareiškė esąs nekaltas dėl kaltinimų narkotikų kontrabanda ir terorizmu.
D. Trumpas pareiškė, kad pereinamuoju laikotarpiu JAV valdys Venesuelą, tai pavesta aukštiems JAV pareigūnams.
Be kita ko, JAV prezidentas netrukus po smūgių Venesuelai, pasiuntė įspėjimą Kolumbijos prezidentui, kuris, pasak jo, „turėtų pasisaugoti“.
N. Maduro prezidentu tapo 2013 metais, pakeitęs savo pirmtaką Hugo Chavezą (Hugo Čavesą), kuris buvo toks pat griežtų pažiūrų socialistas.
Jungtinės Valstijos ir Europos Sąjunga teigia, kad jis liko valdžioje klastodamas rinkimus, įkalindamas oponentus ir įgalindamas didžiulę korupciją.
