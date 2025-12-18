Rusija įspėjo JAV nedaryti „pražūtingos klaidos“ su Venesuela

JAV prezidentas šią savaitę įsakė vykdyti sankcionuotų Venesuelos naftos tanklaivių blokadą, kuri žymi naują įtampos paaštrėjimą tarp Vašingtono ir kairiųjų pažiūrų autoritaro Nicolo Maduro valdomos Pietų Amerikos šalies.
Venesuela atkakliai tvirtina, kad dėl šio sprendimo jos žalios naftos eksportas nenukentės, ir signalizuoja neketinanti pasiduoti bauginimams.
N. Maduro palaiko draugiškus santykius su Kremliumi ir jau daugelį metų nuolat svečiuojasi Maskvoje.
Maskvos užsienio reikalų ministerija ketvirtadienį išreiškė viltį, kad Baltieji rūmai „nepadarys pražūtingos klaidos ir susilaikys nuo tolesnio veiksmų, ją artinančių prie situacijos, kuri gali turėti nenuspėjamas pasekmes visam Vakarų pusrutuliui“.
Kremlius paragino „mažinti įtampą“, išreiškė paramą N. Maduro vyriausybei ir teigė palaikantis „nuolatinį ryšį“ su savo „sąjungininke ir partnere“ Venesuela.
„Mes, be abejo, raginame visas regiono šalis elgtis santūriai, kad būtų išvengta bet kokių nenuspėjamų pokyčių“, – sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.
Kol kas neaišku, kaip ši blokada bus įgyvendinta, ypač atsižvelgiant į Karibų jūroje dislokuotus JAV karo laivus.
Anksčiau šią savaitę savo pranešime D. Trumpas taip pat pareiškė, kad „Venesuela yra visiškai apsupta didžiausios armados, kokia kada nors buvo suburta Pietų Amerikos istorijoje“, todėl pasaulyje auga nerimas dėl galimų JAV karinių veiksmų.
Kremlius praeityje yra ištiesęs pagalbos ranką su sunkumais susidūrusiai Venesuelos ekonomikai.
Savo paramą Venesuelos lyderiui šį mėnesį dar kartą patvirtino Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, su N. Maduro kalbėjęsis telefonu.
