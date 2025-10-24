 „Čekiukų“ bylose įtarimai pareikšti Aurimui Žviniui, Arvydui Mockui ir Tomui Budrikiui

„Čekiukų“ bylose įtarimai pareikšti Aurimui Žviniui, Arvydui Mockui ir Tomui Budrikiui

2025-10-24 09:32
BNS inf.

Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) atliekant ikiteisminius tyrimus dėl galimo savivaldybių tarybų narių piktnaudžiavimo panaudojant lėšas, skiriamas jų veiklos išlaidoms apmokėti, pareikšti įtarimai Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariui Aurimui Žviniui, Neringos savivaldybės tarybos nariui Arvydui Mockui ir buvusiam Šilutės rajono savivaldybės tarybos nariui Tomui Budrikiui.

Aurimas Žvinys
Aurimas Žvinys / BNS nuotr.

Kaip penktadienį pranešė STT, A. Žvinys, 2019–2023 metais eidamas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir pateikė jo, kaip tarybos nario, išlaidų avanso apyskaitas ir išlaidų ataskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančią informaciją apie patirtas kuro išlaidas.

A. Žvinys Šiaulių miesto savivaldybės administracijai galimai padarė didesnę nei 8 tūkst. eurų žalą. Jam pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo, turto pasisavinimo ir dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.

A. Mockus, eidamas Neringos savivaldybės tarybos nario pareigas, 2021–2022 metais galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir pateikė jo, kaip tarybos nario, išlaidų ataskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančią informaciją apie patirtas telefono remonto paslaugas ir kuro išlaidas.

A. Mockus Neringos savivaldybei galimai padarė 1,6 tūkst. eurų žalą. Jam pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.

T. Budrikis, eidamas Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, 2019–2022 metais galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir pateikė išlaidų ataskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančią informaciją apie patirtas kuro išlaidas ir įsigytas autodetales.

T. Budrikis Šilutės rajono savivaldybei galimai padarė beveik 4 tūkst. eurų žalą. Jam pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.

