Daugybę kartų teista sukčių porelė – vėl teisiamųjų suole

Moteris taip pat kaltinama neteisėtu disponavimu elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis.
Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas, kai į teisėsaugą kreipėsi vilnietis, skelbimų portale bandęs įsigyti mobilųjį telefoną ir likęs apgautas.
Vyras nusprendė įsigyti naują mobilųjį telefoną, parduodamą skelbimų portale už gerokai mažesnę nei rinkos kaina. Vyras pervedė pardavėjui 375 eurus, tikėdamasis netrukus gauti telefoną. Telefono niekas neatsiuntė, iš pradžių į skambutį atsiliepusi moteris žadėjo, kad atsiųs, o vėliau į žinutes ir skambučius niekas nebeatsakė.
Tyrimo duomenimis, kaltinamieji vilniečiui nurodė pažįstamo asmens banko sąskaitos numerį, kur nukentėjusiajam pervedus pinigus, jie netrukus buvo išgryninti. Pareigūnams pradėjus ikiteisminį tyrimą paaiškėjo daugiau sugyventinių padarytų nusikaltimų.
Surinkta duomenų, kad 37-erių devynis kartus teistas vyras ir 26-erių keturis kartus teista jo sugyventinė iš pastarosios motinos pagrobė banko mokėjimo kortelę ir asmens tapatybės dokumentą. Telšių rajono gyventojai, pasinaudoję kortelių duomenimis, sudarė mobiliojo ryšio paslaugų teikimo sutartį už daugiau nei 900 eurų, įsigijo naują mobilųjį telefoną bei televizijos paslaugas.
Po kurio laiko kaltinamieji sumanė sudaryti dar vieną sutartį įsigydami planšetinį kompiuterį kartu su priedais už daugiau nei 309 eurus. Tiek telefonas, tiek planšetinis kompiuteris vėliau buvo parduoti lombarde per kitus asmenis už gerokai mažesnes sumas.
Turimais duomenimis, sukčiai tą patį telefoną iš pradžių apgaule įgijo mobiliojo ryšio paslaugų salone ir pardavinėjo vilniečiui, nors telefoną buvo jau pridavę į lombardą. Taip jie, manoma, apgavo ir saloną, ir nukentėjusį vilnietį.
Kaltinamieji savo kaltę pripažįsta. Baudžiamasis kodeksas už minėtus nusikaltimus numato įvairias bausmes, tarp kurių ir laisvės atėmimas iki šešerių metų.
Naujausi komentarai