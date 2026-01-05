Dėl užstatyto automobilio – aršios moterų grumtynės: gatvėje vartėsi kaip katės

Už tai, kad sutrikdė viešąją tvarką, jos abi buvo patrauktos baudžiamojon atsakomybėn. Vienai jų vis dėlto pavyko išvengti teistumo, nes teismas nusprendė ją atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, tuo metu kitai buvo skirta pusės metų laisvės apribojimo bausmė.
Konfliktas, dėl kurio Mažeikiuose gyvenančios Anželika J. ir Inga Ž. sulaukė nemalonumų, nutiko miesto centre – į namus su iš mokyklos paimtu vaiku automobiliu parvažiavusi Anželika J. negalėjo patekti į kiemą, nes įvažiavimą buvo užstatęs siuntų kurjerio automobilis.
„Ėjau atrakinti vartelių iš gatvės pusės, kai išgirdau, kad kažkas kitoje gatvės pusėje mane kviečia, – per apklausą pasakojo Anželika J. – Šioje gatvėje eismas yra intensyvus, todėl nelabai girdėjau, ką man sako automobilyje sėdinti moteris. Tada palikau vaiką prie vartelių ir nuėjau paklausti, ko ši nori. Ji man pasakė „patrauk mašiną“, o aš atsakiau, kad kai patrauks mašiną nuo įvažiavimo, įvažiuosiu į kiemą, kodėl ji kišasi. Iš to ir kilo konfliktas. Ji man ėmė sakyti, kad „atsibodai, baik tu vieną kartą skųstis“ ir tada išlipo iš savo automobilio ir kelis kartus spyrė į pilvą. Kad nebesispardytų, čiupau jai už plaukų ir lenkiau prie žemės… Aš įsikibau šiai moteriai į plaukus, o ji irgi įsikibo man į plaukus, gatvės važiuojamoje dalyje abi ėmėme vartytis kaip katės… Nieko aplinkui negalėjau matyti per užkritusius plakus, tik pamenu, kaip vaikas klykė šaukdamas „Mama, mama“. Paskui išgirdau, kad atsirado žmonių, kurie bandė mus nuraminti sakydami, jog „moterys baikite, baikite“. Po to žmonės šią moterį atskyrė – atitraukė nuo manęs.“
Tada nieko nelaukusi Anželika J. su vaiku nuėjo į namus, paskambino vyrui, kuris liepė kviesti greitąją.
„Atvažiavę greitosios pagalbos medikai pamatavo spaudimą, apžiūrėjo, kad pilna plaukų sruogų ir išvažiavo, tądien nebegalėjau dirbti dėl pakilusio spaudimo ir išgąsdinto vaiko“, – Anželika J. sakė, jog į konfliktą ją įvėlusiai moteriai griebė už plaukų tik todėl, kad ši daugiau nespirtų į pilvą.
„Juk ji pirmoji pradėjo smurtinius veiksmus, o po to, kai man įspyrė į pilvą, griebiau jai už plaukų, taip gyniausi – negaliu pasakyti, kaip mes abi nuvirtome ant važiuojamosios kelio dalies“, – Anželika J. pripažino, kad abi viena kitai galėjo sukelti fizinį skausmą, ant kelio mėtėsi išrauti plaukai.
Moteris neslėpė, kad kai kurių detalių „gali neatsiminti dėl tuo metu patirto streso ir adrenalino“, tačiau pripažino, jog toks būdas spręsti konfliktus yra netinkamas.
„Konfliktą matė ir pašaliniai žmonės, nes kažkas mus išskyrė, o kiek matė žmonių, nežinau, manau tai galėjo matyti ir pravažiuojančių automobilių vairuotojai, tokius dalykus niekam nėra malonu matyti, – Anželika J. sakė, kad įvykus tokiai situacijai dabar, neitų net artyn prie kito žmogaus automobilio.. – Konfliktas įvyko spontaniškai, maniau, kad mane nori tik pakalbinti...“
„Ar ne jūs, ponia, ištepėte automobilį išmatomis?“
Jau po šio konflikto moteris sužinojo, kad ją užpuolė šalia šios namų įsikūrusios vienos bendrovės darbuotoja.
„Šios bendrovės darbuotojai sako, kad jiems išmatomis kažkas ištepa automobilius, taip pat kažkam užkliūva stulpeliai, be to, ir mašiną apšluoja“, – tikino moteris.
Kad pasitaiko nesutarimų su kaimynais, pripažino taip pat baudžiamojon atsakomybėn dėl viešosios tvarkos pažeidimo patraukta Inga Ž., kuri kiek kitaip pasakojo apie konfliktą su Anželika J.
„Tada ėjau link savo automobilio ir mačiau, kaip Anželika J. užstatė kurjerio automobilį, – sakė ji. – Dieną prieš tai išmatomis buvo išteptas mano automobilis, todėl jos ir paklausiau: „Ar ne jūs, ponia, ištepėte automobilį išmatomis?“ Tada ji metė visus savo daiktus, paliko vaiką ir atbėgo į kitą kelio pusę šaukdama: „Tu, dura, debile, nori gauti į galvą? Lipi staigiai iš mašinos!“ Kadangi šią moterį jau žinojau, ji yra konfliktavusi, kai būdavo įvairios įmonės talkos, ir žinodama jos charakterį, išlipau iš mašinos. Tuomet Anželika J. paėmė man už plaukų, kažką sakė, pradėjo mane tąsyti ir nuvertė ant žemės. Nepamenu, ar ji užkrito ant manęs, ar užsėdo... Pamenu, kad gatvėje sustojo automobiliai ir ėmė mus traukti. Kažkas iš buvusių gatvėje šaukė, kad paleistų plaukus. Tada pakėliau galvą, paleidau jos plaukus, o ji nepaleido ir toliau tąsė, bet paskui ją atitraukė romų tautybės žmogus. Paskui Anželika J. atsistojo ir nuėjo savo linkme, o aš įlipau į mašiną.“
Po konflikto Inga Ž. išvažiavo į namus, pas ją netrukus atvyko bendradarbė ir iškvietė paramedikus – apie įvykusį konfliktą ji pranešė bendrovės, kurioje dirba, direktoriui, jam taip pat nusiuntė išrautų plaukų nuotrauką.
Dėl išrautų plaukų teko eiti į procedūras, plaukai buvo išrauti su plaukų svogūnėliais.
„Jie mane išsivežė į ligoninę, suleido vaistų ir paskyrė nedarbingumą“, – moteris neigė, kad spyrė Anželikai J. į pilvą, tikino, jog „to tikrai nebuvo“, o pirmus smurtinius veiksmus atliko ne ji, o Anželika J. – esą kai tik ji išlipo iš mašinos, Anželika J. čiupo ją už plaukų ir ėmė tempti.
Ji tikino, kad patyrė kaklo sužalojimą, taip pat ant klubo buvo mėlynė, kai virto ant žemės, be to, jai irgi buvo išrauta plaukų.
„Dėl išrautų plaukų teko eiti į procedūras, plaukai buvo išrauti su plaukų svogūnėliais“, – kalbėjo Inga Ž.
Anželikai J. iškeltą baudžiamąją bylą išnagrinėjęs teismas nusprendė ją atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, tuo metu Inga Ž. buvo nuteista.
Anot teisėjų, nors objektyvių duomenų, patvirtinančių, kuri pirma – Anželika J. ar Inga Ž. – atliko smurtinius veiksmus, Ingai Ž. išlipus iš savo automobilio, byloje nėra, tačiau teisėjų kolegija neturi pagrindo netikėti Anželikos J. parodymais, jog, jai priėjus prie Ingos Ž. automobilio, ši jai spyrė pirma, ir po to jos abi viena kitai kibo į plaukus, pažymint, kad ir pati nuteistoji neneigė jai inkriminuojamų faktinių aplinkybių dėl fizinio smurto panaudojimo, t. y., jog ji spyrė nukentėjusiajai bei pešė jai plaukus.
„Žodinis konfliktas į smurtinius veiksmus peraugo tada, kai nuteistoji Inga Ž. išlipo iš automobilio, nes iki tol jos konfliktavo žodžiu, kaip matyti, nuteistoji sėdėjo automobilyje, Anželikai J. prie jos priėjus, Ingai Ž. nebuvo jokio poreikio išlipti iš automobilio, nes Anželika J. nesielgė agresyviai bei realaus pavojaus nuteistajai nekėlė, tačiau Inga Ž., užkalbindama nukentėjusiąją apie išmatomis išteptą automobilį, pradėjo konfliktą, išlipusi iš automobilio, jį toliau tęsė, taip pat atliko aktyvius smurtinius veiksmus prieš nukentėjusiąją, taip jai sukeldama fizinį skausmą“, – nurodė teismas.
Teisėjai pabrėžė, kad Ingos Ž. atlikti aktyvūs veiksmai – spyris Anželikai J. į pilvą bei tempimas už plaukų – buvo atlikti ne gynybos, o puolimo tikslais.
„Dėl to, vadovaudamasi teismų praktika, kad tais atvejais, kai muštynių metu abi pusės naudoja fizinį smurtą ne gynybos, bet puolimo tikslais, teisė į būtinąją gintį nekyla, išskyrus atvejį, kai viena iš pusių muštynes nutraukia, o kita puola, teisėjų kolegija konstatuoja, jog nuteistoji Inga Ž. neveikė esant būtinosios ginties sąlygoms, o smurtinius veiksmus nukentėjusiosios atžvilgiu atliko veikdama tiesiogine tyčia“, – nurodė teisėjai.
Teismas nutarė, kad Inga Ž. turės Anželikai J. sumokėti tūkstantį eurų neturtinei žalai atlyginti, tuo metu Anželika J. Ingai Ž. bus priversta sumokėti perpus mažesnę sumą.
