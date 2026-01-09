Teismas skelbs nuosprendį kurstymu prieš rusakalbius kaltintai Alinai Laučienei

Sakydamas baigiamąją kalbą prokuroras Darius Čaplikas paprašė kaltinamąją išteisinti, nors anksčiau jo kolega byloje siekė moterį patraukti baudžiamojon atsakomybėn. D. Čaplikas šioje byloje pakeitė Šarūną Šimonį.
„Šiuo atveju manau, kad A. Laučienės paviešinto straipsnio „Lietuvi, tavo šalis pavojuje! Kitataučiai perima valdymą! Atsimerk!“ tiek atskiri teiginiai, tiek straipsnio visuma nėra tokie pavojingi, kad už juos būtų taikoma baudžiamoji atsakomybė. Todėl prašau Aliną Laučienę, dėl jai inkriminuotos nusikalstamos veikos išteisinti, nes nepadaryta nusikalstama veika“, – baigiamojoje kalboje sakė prokuroras.
Buvusi mokytoja, aktyvi Nacionalinio susivienijimo narė 72 metų A. Laučienė kaltinama dėl jos 2023 metais parašyto straipsnio „Lietuvi, tavo šalis pavojuje! Kitataučiai perima valdymą! Atsimerk!“. Kaltinime rašoma, kad publikacijoje žeminami Lietuvoje gyvenantys rusakalbiai.
Lietuvos teismo ekspertizės centro lingvistikos ekspertė Samanta Kietytė savo išvadoje rašė, jog A. Laučienės straipsnyje žeminami ir niekinami rusai, žydai, lenkai ir kiti rusakalbiai.
Tačiau kitas teisme apklaustas lingvistikos ekspertas Laimutis Laužikas, taip pat tyręs minėtą straipsnį, sakė, kad jame kritikuojamas nenoras mokytis lietuvių kalbos ir pritapti Lietuvoje, tekstas nelaikytinas menkinančiu ar raginančiu diskriminuoti žmonių grupę.
Eksperto teigimu, tekste norima skatinti svetimtaučių integraciją, o ne diskriminaciją. A. Laučienės publikacijoje, jo manymu, matomas tautiškumo kėlimas ir patriotiškumo aukštinimas, o svetimtaučių niekinimo nėra.
Kaip rašė BNS, pernai kovą teismas patenkino prokuroro prašymą ir grąžino bylą prokuratūrai, kuri šį prašymą motyvavo kaltinamojo akto trūkumais bei būtinybe „įvertinti veikos pavojingumą“.
Įtardamas, jog byla prokuratūroje gali įstrigti, siekiant išvengti viešo bylos nagrinėjimo ir galimo išteisinimo, kaltinamosios advokatas Tomas Januškevičius pateikė skundą Vilniaus apygardos teismui, prašydamas bylą grąžinti teismui.
Skundą aukštesnės instancijos teismas patenkino – panaikino nutartį dėl bylos grąžinimo prokurorui ir nurodė ją toliau nagrinėti teisme.
Tai, kad kaltintojas teismo prašo kaltinamąją išteisinti, generalinė prokurorė Nida Grunskienė yra pavadinusi normalia praktika.
