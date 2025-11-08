Po penkerių metų nuteisti įtakingi visuomenės veikėjai

V. Sutkus ir M. Zalatorius buvo sulaikyti dar 2020 metų liepos mėnesį. Vienas jų buvo įtariamas dėl kyšio davimo, kitas – dėl jo paėmimo. Daugiau nei po penkerių metų abu atvyko į teismą išgirsti sprendimo ir buvo pripažinti kaltais.
„Galutinę bausmę V. Sutkui skirti laisvės atėmimą trejiems metams penkiems mėnesiams“, – paskelbė teisėja Nijolė Žimkienė.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
M. Zalatorių taip pat pripažino kaltu dėl prekybos poveikių, dokumentų klastojimo ir turto iššvaistymo.
„Galutinę bausmę M. Zalatoriui skirti 41 tūkst. eurų baudą“, – pridūrė N. Žimkienė.
Kaip nurodė prokuratūra, V. Sutkus, pasinaudodamas savo pareigomis, pažintimis ir įtaka, gavo kyšį už poveikį Seime svarstant verslui aktualius įstatymus. Teisėja teismo posėdyje taip pat įgarsino byloje užfiksuotą pokalbį tarp V. Sutkaus ir M. Zalatoriaus.
„Man reikia, kad kažkas eitų pas „valstiečius“ ir verktų“, – buvo sakoma įraše.
Tyrimo duomenimis V. Sutkus dirbo M. Zalatoriaus naudai, siekdamas, kad Seime nebūtų priimti nauji mokesčiai bankams. Juos prieš šešerius metus siūlė Lietuvos Lenkų Rinkimų Akcijos atstovas Zbignevas Jedinskis.
„Apklausos duomenimis, M. Zalatorius paaiškina, jog V. Sutkus parašė 15 tūkst. sumą. Po to V. Sutkus nurodo atsilyginimo būdą – mokėjimą atstovaujamai UAB „Bonum Partners““, – kalbėjo teisėja.
V. Sutkų nustebino teismo sprendimas skirti jam laisvės atėmimo bausmę. Jis teigia, kad byla yra politinė.
„Po to buvau sekamas ilgą laiką, buvo rasta prie ko prisikabinti. Ši byla sukonstruota pagal seną principą – duokite žmogų, o jam įstatymą surasime“, – tvirtino jis.
Tačiau nusivylimo neslėpė ir M. Zalatorius.
„Esu visiškai įsitikinęs savo teisumu. Šis teismo sprendimas mane nuvilia kaip žmogų ir profesionalą“, – teigė jis.
V. Sutkus pabrėžė, kad jo veiksmai nepadarė jokios žalos.
„Jokių veiksmų iš mano pusės nebuvo padaryta: nukentėjusių nėra ir žala niekam nepadaryta“, – kalbėjo vyras.
Abu nuteistieji tvirtina, kad nuosprendį skųs aukštesnės instancijos teismui, o jei prireiks, ir Europos Žmogaus Teisių Teismui.
„Nesutinku pripažinti, kad tiesos sakymas politikams gali būti traktuojamas kaip nusikaltimas“, – pasakojo M. Zalatorius.
Pasak V. Sutkaus, šis nuosprendis siunčia blogą žinią visai verslo bendruomenei.
„Bet kuris gali būti nubaustas už tai, kad bendrauja su politiku. Teikiau konsultacijas ponui M. Zalatoriui, kaip jam veikti su politikais. Pats nebuvau susitikęs su nė vienu politiku“, – tvirtino jis.
Teismo sprendimą V. Sutkus ir M. Zalatorius galės apskųsti per 30 dienų.
