Korupcijos byloje nuteisti Sutkus ir Zalatorius nesijaučia kaltais: skųs teismo nuosprendį

Buvę LVK ir LBA vadovai su kitais kaltinamaisiais Vilniaus apygardos teismo nuosprendį trečiadienį išklausė teismo salėje.
Korupcijos byloje 40,7 tūkst. eurų bauda nubaustas M. Zalatorius žurnalistams sakė teismo sprendimą skųsiantis.
„Esu visiškai įsitikinęs savo teisumu ir šitas teismo sprendimas mane nuvilia ir kaip žmogų, ir kaip profesionalą. Esu tvirtai apsisprendęs šį nuosprendį skųsti, kadangi nesutinku pripažinti, kad tiesos sakymas politikams gali būti traktuojamas kaip nusikaltimas. (...) Tai, mano galva, yra labai pavojingas precedentas ypatingai šiuo metu Lietuvos politikoje“, – pažymėjo buvęs LBA vadovas.
Tiesa, M. Zalatorius nepatikslino, kokius politikus jis turėjo omenyje.
Bylą sieja su kritika ministrui R. Masiuliui
Su apkaltinamuoju nuosprendžiu teigė nesutinkantis ir buvęs LVK prezidentas V. Sutkus.
„Mes, be abejo, skųsime šitą teismo sprendimą ne tik Lietuvos teismuose, bet ir tarptautinės (instancijos teismuose – ELTA)“, – žurnalistams sakė jis.
V. Sutkus teigė nekeičiantis pozicijos ir manantis, kad jo atžvilgiu iškelta baudžiamoji byla yra politinė.
Mane nustebino toks sprendimas.
„Mane nustebino toks sprendimas, nors, kita vertus, kadangi byla yra politinė, ji iškelta dėl politinių priežasčių. Kaip jūs žinote, byla prieš mane buvo pradėta dėl mano kritikos tuometiniam ministrui (susisiekimo ministrui Rokui Masiuliui – ELTA). Po to aš buvau sekamas virš metų laiko, kol buvo surasta, liaudiškai tariant, prie ko prisikabinti. Tai šita byla yra sukonstruota pagal tą seną principą, kad „duokite žmogų, o įstatymą mes jam surasime“. Tai įstatymai buvo surasti“, – dėstė jis.
V. Sutkus anksčiau aiškino manantis, kad byla yra susijusi su jo kritika tuometiniam susisiekimo ministrui R. Masiuliui. Jis pripažino ne kartą kritikavęs R. Masiulį ir ministerijos pavaldume esančių įmonių, įstaigų veiklą. V. Sutkus tvirtino tai daręs, nes manė, kad tuometinio ministro politika ir priimami sprendimai transporto, transporto infrastruktūros srityje kenkė šiems sektoriams.
Išklausęs apkaltinamąjį teismo nuosprendį, V. Sutkus trečiadienį teigė išgirdęs, jog neva yra nuteistas už „kalbėjimus, interpretacijas“.
„Manau, kad tai yra ženklas visai verslo bendruomenei, kad „jūs visi esate stebimi“ ir bet kuris galite susilaukti tokių dalykų, kokių susilaukiau aš“, – teismo nuosprendį vertino V. Sutkus.
Jis teigė esantis itin nustebęs, jog byloje buvo palygintas su valstybės pareigūnu. Būtent dėl to, V. Sutkaus įsitikinimu, jis buvo nuteistas.
„Per visą savo gyvenimą nesu dirbęs jokioje valstybės tarnyboje, nesu dirbęs nei jokioje bibliotekoje, nei ligoninėje, nei jokioje iš valstybės finansuojame institucijoje, bet mane vis dėlto pripažino valstybės pareigūnu. (...) Aš teikiau konsultacijas ponui Zalatoriui dėl to, kaip jam veikti su politikais, tai yra konsultacijos, kaip žmogui elgtis. Aš nebuvau susitikęs nei su vienu politiku – jie buvo visi apklausti, jie davė parodymus“, – dėstė jis.
Skyrė laisvės atėmimo bausmę ir pinigines baudas
Vilniaus apygardos teismas trečiadienį buvusį LVK vadovą V. Sutkų pripažino kaltu dėl kyšininkavimo, prekybos poveikiu. Jam skirta trejų metų ir penkių mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
Kaip pranešė bylą išnagrinėjusi teisėja Nijolė Žimkienė, į V. Sutkui skirtą laisvės atėmimo bausmę nutarta įskaityti laikinojo sulaikymo metu išbūtą laiką – vieną dieną.
Šioje korupcijos byloje nuteistas ir buvęs LBA vadovas M. Zalatorius. Jis pripažintas kaltu dėl prekybos poveikiu, dokumentų klastojimo, turto iššvaistymo. M. Zalatoriui skirta 40,7 tūkst. eurų dydžio baudą.
Teismo sprendimu, kaltinimų byloje sulaukęs fizinis asmuo I. M. pripažintas kaltu dėl papirkimo, dokumentų klastojimo, jam skirta 40,4 tūkst. eurų.
Bendrovė „Bonum Partners“ pripažinta kalta dėl prekybos poveikiu, kyšininkavimo, šiam juridiniam asmeniui skirta 100 tūkst. eurų dydžio bauda.
Šis Vilniaus apygardos teismo nuosprendis dar neįsigaliojo, jis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
2023 m. balandį teismui perduotoje didelės apimties byloje V. Sutkui ir M. Zalatoriui kaltinimai pateikti dėl prekybos poveikiu ir dokumentų klastojimo. V. Sutkus taip pat kaltinamas ir dėl kyšininkavimo, o M. Zalatorius – didelės vertės svetimo turto iššvaistymo.
Kaltinimai byloje taip pat pateikti fiziniam asmeniui I. M. – jis kaltinamas papirkimu ir dokumentų klastojimu. Bendrovė „Bonum Partners“ kaltinama prekyba poveikiu, dokumentų klastojimu ir kyšininkavimu.
Anot prokuratūros, remiantis ikiteisminio tyrimo metu surinktais duomenimis, manoma, kad buvęs LVK prezidentas V. Sutkus, pasinaudodamas savo užimamomis pareigomis, visuomenine padėtimi, pažintimis, ryšiais ar kita įtaka, galimai gaudavo neteisėtą piniginį atlygį už jo poveikį Seime priimant įvairius teisės aktus, svarbius verslo subjektams.
Tyrimo duomenimis, 2019 m. rudenį V. Sutkus galimai veikė M. Zalatoriaus interesais, siekdamas, kad Seime nebūtų priimti teisės aktai, nustatantys naujus mokesčius bankams. Įtariama, kad kaltinamųjų susitikimų, telefoninių pokalbių ir tarpusavio susirašinėjimo metu buvo susitarta dėl didesnės negu 250 MGL (bazinės socialinės išmokos dydžiai – ELTA) vertės kyšio ir suderintas kyšio priėmimo būdas. 2019 m. pabaigoje, kaip įtariama, V. Sutkus ir M. Zalatorius ankstesne data pasirašė tariamą paslaugų teikimo sutartį, kuria buvo siekiama nuslėpti kyšį ir užmaskuoti tikrąją pinigų pervedimo priežastį.
Taip pat ikiteisminio tyrimo metu buvo išsiaiškinta, kad V. Sutkus, būdamas LVK prezidentu ir bendrovės generaliniu direktoriumi, savo ir minėtos bendrovės naudai tiesiogiai pats pažadėjo, susitarė su kitu kaltinamuoju, vienos bendrovės direktoriumi, ir per tarpininką priėmė didesnės negu 250 MGL vertės kyšį už tai, kad teisėtai vykdydamas savo įgaliojimus rodytų palankumą ir išimtines sąlygas šio kaltinamojo vadovaujamai bendrovei LVK įgyvendinamuose Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose.
Teisėsauga anksčiau V. Sutkui buvo pareiškusi įtarimus ir dėl to, jog jis esą už neteisėtą atlygį rinko ir viešai tendencingai platino neigiamą informaciją apie tuometinį susisiekimo ministrą R. Masiulį, taip neva siekdamas sumenkinti ministro autoritetą. Tiesa, vėliau šie įtarimai buvo panaikinti.
Vykdant ikiteisminio tyrimo veiksmus, 2020 m. liepą V. Sutkus ir M. Zalatorius buvo teisėsaugos sulaikyti. Sulaukę įtarimų korupcija, jie pasitraukė iš vadovaujamų pareigų LVK ir LBA.
