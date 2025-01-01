Degalinių tinklui „Alauša“ – teismo verdiktas

Regionų administracinis teismas lapkričio 6 dieną atmetė bendrovės skundą ir paliko galioti VERT nutarimą. Teismas konstatavo, kad „Alaušos“ argumentai dėl nutarimo motyvų trūkumo nėra pagrįsti. Sprendimas gali būti skundžiamas, pranešė teismas.
„Pareiškėjos („Alaušos“ – BNS) argumentai, jog nutarimas neatitinka (..) reikalavimų dėl to, kad jame nepaminėti pareiškėjos paaiškinimuose nurodyti prašymai, įsipareigojimų neįvykdymo priežastys, neargumentuota, kodėl paaiškinimai atmesti, o prašymai netenkinti, nesudaro pagrindo pripažinti nutarimą nemotyvuotu (...), nes priimant nutarimą šie klausimai nėra ir neturi būti sprendžiami", – rašoma teismo nutartyje.
Pagal VERT duomenis, „Alaušos“ degalų energinės vertės dalis, sudaryta iš biodegalų ir kitų atsinaujinančių energijos išteklių degalų (DAEI), siekė 6,78 proc., iš jų 0,39 proc. – pažangieji biodegalai. Tuo metu Alternatyviųjų degalų įstatyme nustatyta didesnė privaloma biodegalų dalis, todėl įmonės neįvykdytų įsipareigojimų apimtis siekė 0,42 proc. energinės vertės.
„Alauša“ teismo prašė panaikinti VERT nutarimą kaip nemotyvuotą ir nepagrįstą, nes institucija neatsižvelgė į įmonės paaiškinimus, jog ji įsipareigojimų neįvykdė dėl DAEI apskaitos sistemos reglamentavimo ir techninių trūkumų, o ne dėl savo kaltės.
Tačiau teismas konstatavo, kad VERT tik konstatuoja – tai yra įskaito arba panaikina DAEI apskaitos vienetus pagal pateiktus duomenis, o ne vertina priežastis, kodėl įsipareigojimai neįvykdyti.
VERT pernai gruodį už pažeidimus įmonei skyrė 39 tūkst. eurų baudą.
Teismas nurodė, kad ginčą dėl baudos jis nagrinėja kitoje byloje.
Naujausi komentarai