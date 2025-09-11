 Draudimo bendrovėje konsultante dirbančiai moteriai – teistumas

Draudimo bendrovėje konsultante dirbančiai moteriai – teistumas

2025-09-11 11:13
BNS inf.

Šiaulių apylinkės teismas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą atleido dvi šiaulietes, kurios buvo kaltinamos pasikėsinimu sukčiauti, viena jų – ir dokumentų klastojimu, ketvirtadienį pranešė Generalinė prokuratūra.

Abi moterys pripažino kaltę. Bendrai joms paskirta įmokų į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą suma – 1 tūkst. eurų.

Bylos duomenimis, vienoje draudimo bendrovėje konsultante dirbanti 63-ejų šiaulietė nusprendė sukčiaudama padėti draugei gauti draudimo išmoką, kai neapdraustas nuo nelaimingų atsitikimų klientės sūnus patyrė traumą.

Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leido įtarti, kad draudimo konsultantė, gavusi iš savo klientės diagnostinio tyrimo aprašymą dėl pastarosios nepilnamečio sūnaus patirtos traumos, aprašyme pakeitė datą, kad trauma nepilnamečiui įvyko, neva, mėnesiu vėliau. Šiaulietė sudarė naują draudimo sutartį su savo kliente, apdrausdama neva sveiką jos vaiką.

Vėliau draudimo įmonės darbuotoja pateikė prašymą gauti draudimo išmoką apdraustajam nepilnamečiui, pridėdama suklastotus dokumentus dėl esą patirtos traumos jau galiojant vaiko draudimui. Moteris siekė, kad klientė gautų 1500 eurų draudimo išmoką.

Teismo nutartis gali būti skundžiama.

