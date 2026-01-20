Įspėja: jokiu būdu nespauskite šių nuorodų

„Unipark“ – tai programėlė, kuria naudojantis galima susimokėti už mašinos stovą.
Apie sukčių gudrybes pranešė patys programėlės atstovai.
„Unip4rk, uniparik, uniparklit, unilpark, uniparki – taip prisidengdami „Unipark“ vardu užsivadina sukčiai, bandydami išgauti iš jūsų asmens duomenis“, – socialiniame tinkle įspėjo „Unipark“ ir pažymėjo, kad pastaruoju metu pastebimas ženklus tokių bandymų sukčiauti suaktyvėjimas.
„Kaip viskas vyksta?
Siunčiamos SMS žinutės ir elektroniniai laiškai apie neva neapmokėtą parkavimą ar gautą baudą.
Tokiuose pranešimuose raginama spausti įtartinas nuorodas ir prisijungti prie nepatikimų sistemų.
Ką daryti gavus įtartiną pranešimą?
Jokiu būdu nespauskite įtartinų nuorodų, gautų SMS žinute ar elektroniniu paštu.
Jei abejojate gauto pranešimo patikimumu – susisiekite su mumis ([email protected] arba +370 700 77877), mes jums padėsime.
Ką darome mes?
Bendradarbiaujame su mobiliojo ryšio operatoriais, siekdami užkirsti kelią sukčiams naudotis „Unipark“ vardu siunčiant SMS žinutes.
Nuolat bendradarbiaujame su Nacionaliniu kibernetinio saugumo centru, kad sukčių platinamos nuorodos būtų kuo greičiau identifikuojamos ir blokuojamos.
Esant didesniam melagingų pranešimų srautui, apie tai informuojame klientus „Unipark“ programėlėje, žiniasklaidoje ir kituose oficialiuose „Unipark“ kanaluose.
Atkreipkite dėmesį, kad visa oficiali „Unipark“ informacija pateikiama tik „Unipark“ programėlėje arba interneto svetainėje. Ačiū, kad išliekate atidūs!“ – teigiama įraše.
