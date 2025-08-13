FNTT sulaikė Palucko brolį

Nei FNTT, nei ikiteisminiam tyrimui vadovaujantys Europos deleguoti prokurorai sulaikymo nekomentuoja.
Anksčiau D. Palucką per kratas jo bute galimai lydėjęs advokatas Raimondas Kivylius sakė apie D. Palucko sulaikymą nieko nežinantis.
„Nesu Lietuvoje. Jokios žinios manęs nepasiekė ir nelabai ką galiu komentuoti“, – ELTAI sakė advokatas R. Kivylius.
D. Palucko sutuoktinė Virginija, dirbanti Palangos kurorto muziejaus direktore, valdo įmonę „Dankora“, šių metų vasarį paskelbusią baterijų sistemų su dviem inverteriais pirkimą, kurį laimėjo vienintelė konkurse dalyvavusi įmonė „Garnis“. G. Paluckas turi 49 proc. šios įmonės akcijų.
Kaip rašė BNS, „Dankoros“ direktorius Kostas Mikalajūnas rugpjūčio pradžioje buvo sulaikytas FNTT tiriant galimą kreditinį sukčiavimą ir dokumentų klastojimą, įtariant, kad minėta bendrovė apgaule įgijo daugiau nei 136 tūkst. eurų Europos Sąjungos (ES) finansinės paramos.
K. Mikalajūnas tuomet teigė, kad visi pirkimai buvo vieši ir skaidrūs, o G. Paluckas įmonės veikloje „nedalyvauja jokia forma“. Vis dėlto „Dankora“ netrukus paskelbė grąžinsianti europinę paramą, motyvuodama įmonės vadovo ir akcininkų šeimų, artimųjų ramybe, o projektą tęsianti iš savų lėšų.
Tame pačiame FNTT tyrime tiriamas ir galimas kreditinis sukčiavimas dėl G. Palucko įmonės „Garnis“ gautos lengvatinės 200 tūkst. eurų ILTE paskolos, kuri galėjo būti naudojama kitos premjero bendrovės „Emus“ veikloje.
Teisėsauga skelbė, kad ikiteisminis tyrimas atliekamas itin aktyviai ir sulaikytų bei įtariamų asmenų skaičius gali augti.
Vis daugiau klausimų dėl savo praeities ir verslų sulaukęs G. Paluckas rugpjūčio pradžioje pranešė paliekantis premjero postą ir Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pareigas.
Naujausi komentarai