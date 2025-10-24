 Greitosios pagalbos automobilyje siautėjo girta pacientė: spyrė slaugytojai

Greitosios pagalbos automobilyje siautėjo girta pacientė: spyrė slaugytojai

2025-10-24 11:02
BNS inf.

Greitosios medicinos pagalbos automobilyje Joniškio rajone, Žagarėje, vėlų ketvirtadienio vakarą neblaivi pacientė apžiūros metu spyrė bendrosios praktikos slaugytojai, penktadienį pranešė Šiaulių apskrities policija.

Greitosios pagalbos automobilyje siautėjo girta pacientė: spyrė slaugytojai / Asociatyvi T. Biliūno/BNS nuotr.

