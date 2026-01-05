 Jaudinanti istorija: keturmetis iškvietė greitąją – paviešintas pokalbis su dispečeriu

2026-01-05 16:28
Eglė Radušytė (LNK)

Vengrijoje keturmetis iškvietė pagalbą mamai. Pasak medikų, ramūs berniuko veiksmai išgelbėjo jos gyvybę.

Nelaimė įvyko dar vasarą, tačiau Vengrijos greitosios medicinos pagalbos tarnyba vaiko skambutį paviešino tik dabar.

Berniukas prisiminė tą rytą, kai pastebėjo, kad mama nepabunda.

„Tai situacija, kurios net suaugęs žmogus bijotų, jau nekalbant apie mažą vaiką“, – komentavo išgelbėta mama Renáta Kovács.

Moteris serga diabetu, tad krentant cukraus kiekiui vaikas žino, ką reikia daryti.

„Atnešiau vandens su cukrumi“, – sakė iškvietęs pagalbą berniukas Filip Medárd.

Tai nepadėjo, todėl jis puolė skambinti pagalbai. Tiesa, kai atvyko paramedikai, jis jų net paprašė sutepti sumuštinį, nes pilvas urzgė.

„Jie bijojo šuns, tad užrakinau jį kambaryje. Buvau alkanas, ir paramedikai man sutepė sumuštinį“, – neslėpė berniukas.

LNK stop kadras

Mama buvo nuvežta į ligoninę. Paaiškėjo, jog ji nežinojo, kad būklė blogėja, nes cukraus kiekio kraujyje matuoklio jutiklis buvo sugedęs.

„Kai atgavau sąmonę, girdėjau garsų nuotrupas. Galbūt vis dar prisimenu savo mažąjį berniuką, kalbantį su kuo nors“, – teigė moteris.

„Kiekvienam darželiui atsiųsime spalvinimo knygelę su nuoroda, kad net mažiausi vaikai galėtų žaismingai sužinoti, kaip jie gali tapti gyvybes gelbstinčiais herojais“, – dalijosi Vengrijos greitosios medicinos pagalbos tarnybos vadovas Gábor Csató.

Mažasis gelbėtojas atskleidė, kad svajoja, jog užaugęs taps policininku arba paramediku.

