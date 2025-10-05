 Į Lietuvą neįleistas vienas neteisėtas migrantas

2025-10-05 09:29
BNS inf.

Pastarąją parą pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai į šalį neįleido vieno neteisėtai sieną bandžiusio kirsti asmens, sekmadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Latvijos pasieniečiai šeštadienį apgręžė tris migrantus.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1,3 tūkst. migrantų. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.

Kaip skelbė BNS, migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti per 24 tūkst. neteisėtų migrantų.

