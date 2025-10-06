Irmai Gajauskaitei paskirtas advokatas prašė teismo atleisti jį nuo šios pareigos

Pernai į Seimą Tautos ir teisingumo sąjungos (centristai, tautininkai) sąraše kandidatavusi I. Gajauskaitė kaltinama fizinio skausmo sukėlimu savo broliui Robertui Gajauskui, riaušių organizavimu ir kurstymu prieš žmonių grupę. Ji savo kaltės nepripažįsta.
Į pirmąjį teismo posėdį rugsėjo viduryje I. Gajauskaitė atvyko be advokato, kaltinamoji pareiškė, kad jai jo nereikia. Tada teismas nusprendė kreiptis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą, kad teisinio išsilavinimo neturinčiai I. Gajauskaitei būtų paskirtas gynėjas.
Pirmadienį į teismą atvyko paskirtasis advokatas Valdas Kairys.
I. Gajauskaitė ir dabar tvirtino, kad jai gynėjo nereikia, tačiau prokurorės Laimutės Martinavičienės nuomone, advokato kaltinamajai reikia.
„Nesutinku su prokurorės nuomone. Advokatą ir klientą turi sieti pasitikėjimo santykiai. Ar aš galėčiau tinkamai ginti, jei kaltinamoji to nenori? Teismas turėtų atleisti mane nuo šių pareigų“, – teismo salėje sakė V. Kairys.
Tačiau teismo manymu, advokatas būtinas, todėl V. Kairio nuo pareigos neatleido. Tada advokatas paprašė laiko susipažinimui su byla. Teismas prašymą patenkino ir paskelbė pertrauką iki lapkričio 11 dienos.
Dar prieš šį posėdį I. Gajauskaitė teismui atsiuntė laišką, kuriame taip pat teigė, kad gynėjo jai nereikia. Be to, kaltinamoji prašė ją išteisinti. Pirmadienį teisėja Renata Maziliauskienė kaltinamajai paaiškino, kad dabar vyksta įrodymų tyrimas, o ne prašymų nagrinėjimas.
Laiške I. Gajauskaitė taip pat prašė neįleisti į teismo salę LNK žurnalistų. Į tai teisėja atsakė, kad tai viešas teismo posėdis.
Anksčiau I. Gajauskaitė sakė į šį posėdį neatvyksianti, todėl teismas buvo nurodęs policijai ją atvesdinti. Bet pirmadienį į teismą ji atvyko pati, be pareigūnų pagalbos.
Kaip BNS sakė Šiaulių apylinkės teismo atstovė Nijolė Damulė, du nukentėjusieji – Seimo narys Domas Griškevičius ir žydų bendruomenės atstovas Danielius Lupshitzas (Danielius Liupšicas) – prašė leidimo kituose posėdžiuose dalyvauti nuotoliniu būdu. Bet tam paprieštaravo kaltinamoji. Teismas leidimo nedavė, nukentėjusiesiems teks važinėti į Šiaulius.
I. Gajauskaitė kaltinama, kad 2023-iųjų gruodį tėvų namuose smogė į veidą broliui, kuris buvo atvykęs remontuoti namų. Darant remontą dingo elektra, I. Gajauskaitė dėl to supyko ir smogė kumščiu broliui į veidą.
Vėliau jie susitaikė ir I. Gajauskaitė buvo atleista nuo baudžiamosios atsakomybės. Bet nepraėjus vieneriems metams jai buvo pareikšti įtarimai dėl kitų nusikaltimų, todėl fizinio skausmo sukėlimo byla buvo atnaujinta.
Pernai rudenį I. Gajauskaitei buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl riaušių organizavimo ir kurstymo prieš žydus socialiniuose tinkluose.
Buvusi kandidatė į Seimą vaizdo įrašuose kalbėjo apie žydus, antisemitizmą, Izraelį, „Nemumo aušros“ lyderį Remigijų Žemaitaitį.
„Jeigu ne vokiečiai, ne masinis vykdomas tam tikras, kaip sakant, žydų susidorojimas, mūsų žemėse mūsų, tokios kaip tautos lietuvių, nebūtų. Vien dėl jūsų invazijos. Jūsų nenormalus kišimasis į kitas tautas yra netoleruotinas“, – vaizdo įraše kalbėjo moteris.
Praėjusių metų spalio pradžioje I. Gajauskaitei buvo pareikštas įtarimas ir dėl raginimo susidoroti su rinkimų debatų dalyviais.
Šis ikiteisminis tyrimas pradėtas taip pat dėl jos vaizdo įrašų socialiniuose tinkluose.
Kandidatė į Seimą kvietė žmones atvykti į buvusiame Lukiškių kalėjime Vilniuje rengtus debatus, „atsivežti beisbolo lazdas, šakes, dalgius“ ir susidoroti su kai kuriomis partijomis, visuomenininku Andriumi Tapinu.
I. Gajauskaitės „Facebook“ profilyje vaizdo įrašą lydėjo tekstas, kuriame kandidatė teigia, kad minėti debatai „gali baigtis tokiomis riaušėmis, kad dar Lietuva nematė“, vėliau politikė ragino „nelikti abejingais ir patiems padaryti teisingumą“.
Šiuo metu atliekamas dar vienas ikiteisminis tyrimas dėl I. Gajauskaitės. Jis pradėtas po to, kai į teisėsaugą praėjusią liepą dėl šmeižimo socialiniuose tinkluose kreipėsi Meškuičių seniūnė.
