Prokuratūra LAT apskundė moterį nušovusio policininko Dariaus Šerpyčio išteisinimą

LAT atstovė Tautvilė Merkevičiūtė BNS patvirtino, kad trečiadienį, prieš 17 val., teismas gavo prokuratūros skundą.
Prokuratūra prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo nutartį, kuria paliktas galioti apygardos teismo išteisinamasis nuosprendis, ir grąžinti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.
Kaip vėliau ketvirtadienį išplatintame pranešime teigė Generalinė prokuratūra, apeliacinės instancijos teismas neatskyrė būtinosios ginties situacijos nuo būtinosios ginties ribų vertinimo ir nepateikė pakankamų teisinių motyvų, leidžiančių patikrinti, ar šaunamojo ginklo panaudojimas būtent tokia apimtimi ir intensyvumu buvo neišvengiamai būtinas.
Skunde taip pat nurodoma, kad dalis reikšmingų bylos aplinkybių liko tinkamai neįvertintos, neatskleistas jų tarpusavio ryšys, o išvados dėl gynybos proporcingumo suformuluotos pernelyg apibendrintai, todėl baudžiamasis įstatymas pritaikytas netinkamai.
Skunde nurodoma, kad policijos pareigūnai turėjo pilną informaciją apie moters psichinę būklę ir pavojingumą, tačiau ne tik nesiėmė reikiamų atsargumo priemonių, bet ir suprasdami, jog neturi visų reikiamų fizinių prievartos priemonių sukėlė pavojingą situaciją, pasibaigusią žmogaus mirtimi.
Pareigūną dėl nužudymo ir piktnaudžiavimo tarnyba išteisino Vilniaus apygardos teismas. Praėjusių metų spalio 21 dieną šį sprendimą patvirtino ir Lietuvos apeliacinis teismas.
Apeliacinio teismo sprendimą buvo galima apskųsti per tris mėnesius. Prokuratūra tą padarė paskutinę kasacinio skundo padavimo dieną – sausio 21-ąją.
Nušautosios sūnūs ir jų advokatas kasacinį skundą LAT pateikė maždaug prieš savaitę. Jie taip pat prašo panaikinti išteisinimą. Be to, sūnūs prašo priteisti jiems 111 tūkst. eurų.
Prokuratūra bylą nagrinėjant žemesnės instancijos teismuose prašė policininkui skirti dvejų metų laisvės apribojimą bei uždrausti dirbti darbą, susijusį su šaunamuoju ginklu.
Pareigūnas buvo teisiamas dėl 2023 metų gruodžio 12-osios įvykių Vilniaus rajone, Baraškų kaime. Tądien policiją iškvietė greitosios medicinos pagalbos brigada, atvykusi pas agresyvią 51 metų psichikos sutrikimų turinčią moterį.
Bylos duomenimis, moteris kastuvu apdaužė medikus ir greitosios pagalbos automobilį. Paskui apsiginklavusi peiliu puolė pareigūnus.
Policininkai moterį tramdė dujomis ir elektros impulsiniu prietaisu „Taser“. Šioms priemonėms nesuveikus, D. Šerpytis į moters rankas ir kojas paleido kelis šūvius, bet ir tai jos nesustabdė – nepaleidusi iš rankų peilio ji puolė toliau. Tada pareigūnas iššovė mirtiną šūvį.
