 Išėmęs stiklus recidyvistas apsigyveno svetimame bute: viskuo naudojosi, pjaustė pagalves

Išėmęs stiklus recidyvistas apsigyveno svetimame bute: viskuo naudojosi, pjaustė pagalves

2025-10-29 12:03
BNS inf.

Panevėžio apylinkės teismas aštuonerių mėnesių laisvės atėmimo bausme nuteisė aštuoniolika kartų teistą pasvalietį Žilviną Vieržbicką dėl neteisėto asmens būsto neliečiamumo pažeidimo.

Išėmęs stiklus recidyvistas apsigyveno svetimame bute: viskuo naudojosi, pjaustė pagalves
Išėmęs stiklus recidyvistas apsigyveno svetimame bute: viskuo naudojosi, pjaustė pagalves / Asociatyvi freepik nuotr.

Trečiadienį Panevėžio apylinkės teismas pranešė, kad sistemingai nusikalstantis Ž. Vieržbickas nesiima priemonių savo elgesiui pakeisti, tad teismo sprendimu pripažintas recidyvistu.

Bylos duomenimis, pernai gruodį vyras neteisėtai, be leidimo sugadinęs medinio lango rėmą bei išėmęs šešis lango stiklus, slapta įsibrovė į svetimą butą Panevėžio mieste, kuriame gyveno ir naudojosi elektra ir vandeniu, baldais, patalyne.

„Nuteistasis savo kaltę pripažino, teigė, kad buvo žiema, šalta, tad radęs butą ten įsibrovė ir gyveno, naudojosi bute esančiu turtu. Ž. Vieržbickas teisiamas jau devynioliktą kartą, nusikalsta sistemingai ir nesiima priemonių savo elgesiui pakeisti, tad teismas jį pripažino recidyvistu ir skyrė laisvės atėmimo bausmę“, – sakė bylą nagrinėjusi Panevėžio rūmų teisėja Skaistė Viburytė-Jasiukėnienė.

Nukentėjusioji buto savininkė teismo prašė priteisti 250 eurų už santechninių mazgų ir nuniokoto buto sutvarkymą. Butas itin nuodugniai apieškotas – suversti drabužiai, prapjautos pagalvėlės, net nuotraukos išimtos iš rėmelių, nes buvo tikimasi rasti pinigų.

Teismas priteisė Ž. Vieržbickui atlyginti žalą ir paskyrė laisvės atėmimą aštuoneriems mėnesiams.

Nuosprendis neįsiteisėjęs ir gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui.

Šiame straipsnyje:
recidyvistas
svetimas butas
apsigyveno svetimame bute
suniokotas turtas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų