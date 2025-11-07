Spalvinga pedofilo biografija: seksualiai išnaudotos paauglės ir šūviai iš „Makarov“ – dar ne viskas

Anksčiau jau teistas panevėžietis buvo teisiamas dėl 2023 metų pabaigoje ir 2024 metais įvykdytų nusikalstamų veikų.
Teismas vyrą pripažino kaltu lytiškai santykiavus su dviem 16 metų nesulaukusiomis paauglėmis, nesant išžaginimo, seksualinio prievartavimo ir privertimo lytiškai santykiauti požymių. Jis taip pat pripažintas kaltu dėl kelių nepilnamečių lenkimo vartoti narkotines ir psichotropines medžiagas.
Panevėžietis nuteistas ir dėl asmens terorizavimo. Tyrimo duomenimis, jis grasino vienam vyrui susidorojimu, suniokojo jo automobilį, o po kiek laiko – padegė.
2024 metų rudenį kaltinamasis pažeidė viešąją tvarką, kai Panevėžyje grasino praeiviams peiliu ir pneumatiniu pistoletu „Makarov“, šaudė iš šio ginklo, nors pavakarę miegamajame miesto rajone buvo praeivių, žaidžiančių vaikų.
Baudžiamąją bylą išnagrinėjęs Panevėžio apygardos teismas lapkričio 6 dieną paskelbtu nuosprendžiu V. B. subendrinus skyrė ketverių metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Jis taip pat pripažintas recidyvistu. Teismas iš dalies tenkino nukentėjusiųjų civilinius ieškinius dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
Vadovaujantis nekaltumo prezumpcija, asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas nėra įrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
