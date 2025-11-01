 Įspėja: tokių laiškų Ligonių kasa nesiunčia

2025-11-19 10:36
BNS inf.

Valstybinė ligonių kasa (VLK) įspėja apie jos vardu platinamus apgaulingus laiškus.

Įspėja: tokių laiškų Ligonių kasa nesiunčia / Asociatyvi Freepik.com nuotr.

Kaip rašoma trečiadienį išplatintame pranešime, nuo antradienio vakaro gyventojai gauna melagingus elektroninius laiškus, neva siunčiamus (VLK) vardu.

Šiuose laiškuose teigiama, kad esą grąžinamos metinės įmokos, o gavėjai raginami atidaryti pridėtas nuorodas ar pateikti asmeninius duomenis.

VLK sako, kad tai – sukčių bandymas išvilioti asmeninius duomenis ar prisijungimus prie elektroninės bankininkystės. Ligonių kasa nerenka mokesčių ir permokų negrąžina, taip pat nesiunčia laiškų su nuorodomis dėl permokų grąžinimo ir neprašo pateikti asmeninės informacijos.

Gavus tokį laišką gyventojai raginami neatidaryti jokių prisegtų dokumentų ar nuorodų, laišką reikia ištrinti.

